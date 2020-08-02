Подкараулил бывшую жену на АЗС

В Чебоксарах задержан 35-летний местный житель, подозреваемый в покушении на убийство бывшей супруги.

По этому факту СУ СКР по Чувашии возбудило уголовное дело. По данным следствия, августовской ночью злоумышленник на территории автозаправочной станции нанес бывшей супруге ножом не менее семи ударов в шею. Довести дело до конца ему помешали очевидцы происшествия. Женщину вовремя доставили в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Подозреваемый задержан, по версии следствия, мужчина решился на расправу с бывшей супругой на почве ревности. Следствие продолжается.