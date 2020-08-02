Состоялось награждение победителей историко-патриотической викторины

Автор: Джульетта ФедороваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Интернет-поисковика для победы оказалось недостаточно

Вчерашняя встреча журналистов «Советской Чувашии» с читателями началась без официального старта. В стенах Национального музея подводили итоги историко-патриотической викторины «Этот день мы приближали, как могли», и в ожидании опоздавших ее автор Александр Вражкин начал неформальную беседу, которая плавно перешла в награждение. Журналист рассказал о наших земляках — Героях Советского Союза, о самых интересных заданиях и наиболее активных конкурсантах… Признался, что удивлен и обрадован географией и количеством участников викторины. Правильные ответы искали 192 жителя городов и районов Чувашии, а также представители регионов России и даже зарубежья!
Как оказалось, историей республики интересуются многие — от школьников и до 80-летних пенсионеров. Но больше всех поразила организаторов своими трудолюбием и усидчивостью жительница Вурнарского района, пенсионерка Роза Алексеева. Без компьютера и тем более интернета она умудрилась на все вопросы ответить правильно. Правда, для этого ей пришлось перелистать свои газетные подшивки и провести несколько дней в местной библиотеке.

Победитель из Вурнарского района Роза Алексеева отвечала на вопросы викторины без помощи интернета. В библиотеке ей пришлось провести несколько дней.

Среди восемнадцати победителей — брат и сестра Архиповы, Юрий и Наталия. Как отметил десятиклассник Юра, викторина помогла ему скоротать время карантина и узнать много нового, а сестра его подошла к делу «профессионально», ведь в подобных конкурсах она участвует постоянно.
Марина Васильева из Цивильска задания выполняла со своим сыном, дошкольником Ваней. По ее словам, викторина затянула их с самого первого вопроса. К удовольствию редакции, отметила победительница и новый, «европейский», формат «СЧ».

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ,
генеральный директор — главный редактор АО «Газета «Советская Чувашия»:
— Несмотря на то, что викторина посвящена 75-летию Победы и 100-летию Чувашской автономии, мы не ожидали такого эффекта! В испытании приняло участие очень много жителей республики и стран ближнего зарубежья. Теперь можно с уверенностью говорить, что это будет ежегодный проект.

Выйдя за призом, неожиданно заговорил по-чувашски краевед и автор-составитель книг Геннадий Викторов. Неожиданно, потому что приехал на встречу прямо из Москвы. Рассказал, что были вопросы с подвохом и он даже чуть не ошибся в одном из них. И, как выяснилось позже, именно этот вопрос оказался не под силу многим участникам — сразу тридцати участникам не хватило всего балла, чтобы стать победителем.
Массово участвовали в викторине воспитанники Порецкого детского дома и библиотекари Моргаушского района, но удача улыбнулась работнику маленькой библиотеки Галине Никоноровой. «Вопросы непростые, нужно было не просто найти на них ответы, но и сопоставлять факты, размышлять. Я даже вступала в диалог с автором викторины», — призналась следующая победительница, Людмила Данилова. «Мое утро всегда начиналось с новостей «СЧ», теперь я буду узнавать о них еще раньше», — отметила еще одна победительница Наталья Николаева, узнав о призе, электронной подписке на «Советскую Чувашию». Дело в том, что такой выпуск поступает подписчикам не в день выхода газеты, а уже вечером, сразу после сдачи номера. Кстати, в больших пакетах для знатоков истории были и другие призы от партнеров «СЧ» — компании «АККОНД», строительной фирмы «ТУС» и Елены Шлепневой. Порадовала победителей и подписка на журнал «Родина», который издает наш партнер, «Российская газета».
…Душевные признания читателей в адрес любимой газеты и составителя викторины натолкнули нас на мысль о том, что как-то сам собой вокруг редакции сформировался клуб любителей истории. Вот и после награждения победителей они не расходились. Обсуждали самые интересные вопросы, обменивались контактами, а Геннадий Викторов дарил «коллегам» книги.
«Получилось даже лучше, чем задумывалось», — подвел итог встречи автор вопросов Александр Вражкин. Объяснил, что изначально готовил к юбилею Победы исторический диктант, который из-за пандемии трансформировался в викторину. Но новый формат позволил ее участникам гораздо глубже погрузиться в историю.

Фото Максима Васильева:
За время награждения победители викторины познакомились, подружились и решили, что на будущий год каждый придумает по одному вопросу для новых участников.

visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
visibility
Опубликовано: 19 августа 2020 г.


Читайте также:

Хроника катастрофы бомбардировщика ТБ-7 в окрестностях Канаша
Вся жизнь — забота о людях
Храм в Вурнарском районе ждет второго рождения
Хроника катастрофы бомбардировщика ТБ-7 в окрестностях Канаша
Перепись населения как зеркало эпохи
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
От скаутов к пионерам: как в Чувашии появились первые детские организации
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.