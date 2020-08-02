Состоялось награждение победителей историко-патриотической викторины

Интернет-поисковика для победы оказалось недостаточно

Вчерашняя встреча журналистов «Советской Чувашии» с читателями началась без официального старта. В стенах Национального музея подводили итоги историко-патриотической викторины «Этот день мы приближали, как могли», и в ожидании опоздавших ее автор Александр Вражкин начал неформальную беседу, которая плавно перешла в награждение. Журналист рассказал о наших земляках — Героях Советского Союза, о самых интересных заданиях и наиболее активных конкурсантах… Признался, что удивлен и обрадован географией и количеством участников викторины. Правильные ответы искали 192 жителя городов и районов Чувашии, а также представители регионов России и даже зарубежья!

Как оказалось, историей республики интересуются многие — от школьников и до 80-летних пенсионеров. Но больше всех поразила организаторов своими трудолюбием и усидчивостью жительница Вурнарского района, пенсионерка Роза Алексеева. Без компьютера и тем более интернета она умудрилась на все вопросы ответить правильно. Правда, для этого ей пришлось перелистать свои газетные подшивки и провести несколько дней в местной библиотеке.

Среди восемнадцати победителей — брат и сестра Архиповы, Юрий и Наталия. Как отметил десятиклассник Юра, викторина помогла ему скоротать время карантина и узнать много нового, а сестра его подошла к делу «профессионально», ведь в подобных конкурсах она участвует постоянно.

Марина Васильева из Цивильска задания выполняла со своим сыном, дошкольником Ваней. По ее словам, викторина затянула их с самого первого вопроса. К удовольствию редакции, отметила победительница и новый, «европейский», формат «СЧ».

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ,

генеральный директор — главный редактор АО «Газета «Советская Чувашия»: — Несмотря на то, что викторина посвящена 75-летию Победы и 100-летию Чувашской автономии, мы не ожидали такого эффекта! В испытании приняло участие очень много жителей республики и стран ближнего зарубежья. Теперь можно с уверенностью говорить, что это будет ежегодный проект.

Выйдя за призом, неожиданно заговорил по-чувашски краевед и автор-составитель книг Геннадий Викторов. Неожиданно, потому что приехал на встречу прямо из Москвы. Рассказал, что были вопросы с подвохом и он даже чуть не ошибся в одном из них. И, как выяснилось позже, именно этот вопрос оказался не под силу многим участникам — сразу тридцати участникам не хватило всего балла, чтобы стать победителем.

Массово участвовали в викторине воспитанники Порецкого детского дома и библиотекари Моргаушского района, но удача улыбнулась работнику маленькой библиотеки Галине Никоноровой. «Вопросы непростые, нужно было не просто найти на них ответы, но и сопоставлять факты, размышлять. Я даже вступала в диалог с автором викторины», — призналась следующая победительница, Людмила Данилова. «Мое утро всегда начиналось с новостей «СЧ», теперь я буду узнавать о них еще раньше», — отметила еще одна победительница Наталья Николаева, узнав о призе, электронной подписке на «Советскую Чувашию». Дело в том, что такой выпуск поступает подписчикам не в день выхода газеты, а уже вечером, сразу после сдачи номера. Кстати, в больших пакетах для знатоков истории были и другие призы от партнеров «СЧ» — компании «АККОНД», строительной фирмы «ТУС» и Елены Шлепневой. Порадовала победителей и подписка на журнал «Родина», который издает наш партнер, «Российская газета».

…Душевные признания читателей в адрес любимой газеты и составителя викторины натолкнули нас на мысль о том, что как-то сам собой вокруг редакции сформировался клуб любителей истории. Вот и после награждения победителей они не расходились. Обсуждали самые интересные вопросы, обменивались контактами, а Геннадий Викторов дарил «коллегам» книги.

«Получилось даже лучше, чем задумывалось», — подвел итог встречи автор вопросов Александр Вражкин. Объяснил, что изначально готовил к юбилею Победы исторический диктант, который из-за пандемии трансформировался в викторину. Но новый формат позволил ее участникам гораздо глубже погрузиться в историю.

Фото Максима Васильева:

За время награждения победители викторины познакомились, подружились и решили, что на будущий год каждый придумает по одному вопросу для новых участников.