После откровений жительницы Цивильска на ток-шоу следственный комитет возбудил уголовное дело

В марте этого года в популярном ток-шоу на Первом канале девушка из Цивильска рассказала на всю страну о своих жизненных проблемах. И сообщила, в частности, о том, что три года назад она вступила в половую связь с одним из местных парней. Поскольку девушке на тот момент было всего 14 лет, в СУ СКР по Чувашии возбудили уголовное дело.

Детальный сбор доказательств позволил подтвердить причастность парня к совершенному преступлению. Цивильский районный суд признал эти доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора — 22-летний житель Цивильска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Приговором суда ему назначено наказание — 320 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.