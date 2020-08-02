Регистрируемый уровень безработицы в Чувашии составил 4,78%

Минтруд Чувашии ведет постоянный мониторинг ситуации на рынке труда в условиях пандемии. Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 17 августа текущего года составила 28 986 человек, уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения – 4,78%. С начала года всего трудоустроено 12 740 человек, в том числе 231 инвалид.

Уровень общей безработицы по методологии МОТ в среднем за II квартал 2020 г. составил 7,5%.

Усилены меры государственной поддержки гражданам, потерявшим работу после 1 марта 2020 года и зарегистрированным в качестве безработных, – пособие по безработице в апреле-сентябре текущего года будут выплачиваться в размере минимального размера оплаты труда (12130 рублей). Расширяется число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребёнка в размере 3000 рублей в июне – августе.

Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получат пособие по безработице в максимальном размере 12 130 рублей на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года.

Минимальное пособие по безработице за май – август увеличивается до 4500 рублей.