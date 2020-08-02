В прямом эфире прошел финал Всечувашского межрегионального фестиваля национальной кухни «Гостеприимная Чувашия»

В этом году мероприятие приурочено 100-летию образования Чувашской автономии и поэтому прошло с еще большим размахом, чем обычно. Богатство национального стола с чувашскими блюдами оценили не только члены жюри, но врио Главы Чувашии Олег Николаев, который посетил мероприятие вместе с супругой.

Руководитель региона поприветствовал участников, гостей и жюри фестиваля на чувашском языке и продолжил на русском, поскольку на площадке собрались также команды из других регионов России. Среди них — команды известных заведений и предприятий общественного питания Чеченской Республики, Пермского края, Ленинградской области. Они представили свой взгляд на национальные блюда чувашской кухни. В будущем по их рецептам будет издан кулинарный сборник.

Олег Николаев отметил, что фестиваль, ставший уже красивой и вкусной традицией, имеет важное значение для жителей Чувашии. Не смотря на то, что в этом году привычный ритм жизни пришлось перестроить из-за новой коронавирусной инфекции, «Гостеприимная Чувашия» собрала сотни тысяч людей на площадке в онлайн и прямом телеэфире.

«Соревнование мотивирует проявить свои творческие способности, мысли и сотворить что-то новое. Сюда приезжают именитые мастера из других регионов и делятся опытом, что дает стимул развитию нашей кухни и подходам в приготовлении блюд», – сказал он и поблагодарил организаторов и участников фестиваля за вклад в популяризацию чувашской национальной кухни на территории России и в мире.

Презентацию национальной кухни, представленную командами, оценили кулинарные эксперты, являющиеся судьями Всемирной ассоциации шеф поваров (WACS). Так, президент Национальной Ассоциации кулинаров России Виктор Беляев передал всей Чувашии большой привет от многомиллионной армии кулинаров России и рассказал, что сегодня состоится еще одно значимое для республики событие.

«Буквально через два часа на онлайн-митинге президент Всемирной Ассоциации кулинаров будет поздравлять Чувашию и представит ее всему кулинарному миру», — заявил он, добавив, что сегодня увидел достойное представление блюд чувашской национальной кухни.

Фото чувашинформ.рф