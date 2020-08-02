С ножом на кассира

Житель Республики Башкортостан осужден за два разбойных нападения на микрофинансовые организации в Чебоксарах.

Судом установлено, что в январе нынешнего года вечером ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина зашел в микрофинансовую организацию по улице Гузовского, приставил складной нож к шее кассира и потребовал передать ему из кассы деньги. Несмотря на страх за свою жизнь, девушка нажала на кнопку вызова охраны, злоумышленник быстро ретировался, не получив желаемого.

На следующий день, также вечером, гость Чебоксар наведался в другую микрофинансовую организацию по проспекту Ленина. На этот раз он приставил нож к животу кассира, но у него опять ничего не вышло — в организации не оказалось налички… По приговору суда разбойник проведет семь лет в колонии строгого режима.