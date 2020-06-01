В Чувашии выпустят книгу о строительстве Сурского рубежа

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом врио Главы Чувашии Олегу Николаеву рассказала директор Чувашского книжного издательства и руководитель проекта создания книги о Сурском рубеже Светлана Каликова.

«На прошлой неделе уже был организован первый выезд с одним из авторов будущей книги в Шумерлю. Там состоялась встреча с руководителем поискового отряда и выезд к месту восстановленного участка Сурского рубежа. У нас есть книга «Чувашия в годы Великой отечественной войны», и новое издание станет продолжением этого проекта. Рассчитываем, его реализовать в течение полугода», — сообщила она.

Авторами будущего произведения станут историки Федор Козлов и Евгений Касимов, которые работали над книгой, посвященной 100-летнему юбилею республики. К работе по увековечиванию памяти о строителях Сурского рубежа планируют подключить и других ученых республики, а также авторов ГТРК «Чувашия» и газеты «Советская Чувашия».

В будущую книгу о Сурском рубеже пообещали включить воспоминания непосредственных участников тех событий. Авторы проекта планируют встретиться с ветеранами, чтобы записать их истории и изучить семейные архивы, как только это позволит эпидемическая ситуация.

Напомним, ранее Олег Николаев объявил 2021 год в Чувашии Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Опубликовано: 17 июня 2020 г.


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