24 июня Красная площадь откроется после реконструкции

На следующей неделе чебоксарцы и гости столицы смогут увидеть обновленную Красную площадь. 24 июня ее должны открыть после реконструкции.

Сам процесс обновления занял меньше года — масштабная реконструкция, напомним, началась в июле 2019-го. Общая площадь ремонтных работ составляет более 35 тысяч квадратных метров, сейчас на объекте трудятся свыше 150 человек, работы идут по графику, хотя нагрузка очень большая. Обо всем этом рассказали врио Главы Чувашии Олегу Николаеву, на днях ознакомившемуся с ходом реконструкции Красной площади.

Во время рабочей экскурсии руководителю республики показали, что уже сделано и что предстоит доработать, — оригинальные зоны отдыха, светомузыкальный фонтан, мелодии для которого были выбраны по итогам онлайн-голосования, будущую сцену (расположится она теперь не на ступеньках Чувашского драмтеатра, а на берегу залива), детскую игровую площадку, доступную и для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Но и после открытия площади дел предстоит немало. По словам главы администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова, в 2020-?м завершится только реконструкция, а полностью Красная площадь будет обновлена на следующий год. «Мы хотим запустить аттракционы, детские площадки, открыть музеи, а это уже выходит за пределы реконструкции, — сообщил он. — Поэтому работу будем продолжать».

«Мы видим, что все будет сделано к сроку, который мы для себя наметили, — подчеркнул Олег Николаев. — В День республики Чебоксары и вся Чувашия получат замечательную площадь, зону притяжения с современными решениями и интересными дизайнерскими подходами».

МЕЖДУ ТЕМ БУДЕТ ЛИ САЛЮТ К ПРАЗДНИКУ? Этот и другие вопросы, связанные с подготовкой к столетию Чувашской автономии, обсудили вчера на планерке в администрации Чебоксар. Начальник управления культуры и развития туризма Людмила Маркова напомнила: по итогам республиканских оргкомитетов принято решение, что 100-летие Чувашии будут праздновать дважды: в июне и в августе. 24 июня, в исторический День республики, в Чебоксарах откроются Красная площадь и региональный центр по хоккею. А такие праздничные события, как VIII Всечувашский праздник Акатуй, фестиваль-конкурс «Ача-пăча Акатуйӗ — 2020», театральный марафон #Театрдетям», пройдут нынче в онлайн-формате. В августе же юбилейные мероприятия организаторы надеются провести в режиме реального времени. 13 августа на Московской набережной в честь 130-летия со дня рождения Константина Иванова планируется реализовать проект «Театры под открытым небом. От «Нарспи» до современности». Затем, 14 и 15 августа, пройдет фестиваль классической музыки «Берег классики». В День города Чебоксары, 16 августа, в центре столицы объединятся два масштабных проекта — «Тăван Атăл» и «Творческий бульвар», а вечером на обновленной Красной площади должно состояться театрализованное представление, выступление звезд эстрады, световое и лазерное шоу. Ну а что же традиционный праздничный салют? На планерке глава администрации Алексей Ладыков уточнил у заместителя руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Елены Прокопьевой, возможно ли провести 24 июня фестиваль фейерверков? Как сообщают в пресс-службе администрации Чебоксар, представитель Роспотребнадзора отметила, что на сегодняшний момент, учитывая эпидемическую обстановку, оснований для проведения мероприятия не имеется.

Фото cap.ru:

Работы по реконструкции Красной площади ведутся в рамках создания туристского кластера «Чувашия — сердце Волги».