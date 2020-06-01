Журналисты исполнили песню «С чего начинается Родина» на 11 языках

Родина начинается с чувашского языка

Ко Дню России члены Гильдии межэтнической журналистики записали клип на популярную песню «С чего начинается Родина». Известные строки они перевели на 11 языков народов страны, прочитали их построчно и записали совместный ролик.

Среди «чтецов» — журналисты этнических СМИ, работа которых непосредственно связана с родными языками. Клипом они хотят привлечь внимание к вопросам их сохранения. Наряду с русским, аварским, бурятским, ингушским, коми, лакским, марийским, ненецким, татарским, чеченским и эрзянским языками прозвучали в клипе строки и на чувашском.

Перевела знаменитое стихотворение Михаила Матусовского корреспондент газеты «Канаш» Ксения Емельянова.