Журналисты исполнили песню «С чего начинается Родина» на 11 языках

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Родина начинается с чувашского языка

Ко Дню России члены Гильдии межэтнической журналистики записали клип на популярную песню «С чего начинается Родина». Известные строки они перевели на 11 языков народов страны, прочитали их построчно и записали совместный ролик.

Среди «чтецов» — журналисты этнических СМИ, работа которых непосредственно связана с родными языками. Клипом они хотят привлечь внимание к вопросам их сохранения. Наряду с русским, аварским, бурятским, ингушским, коми, лакским, марийским, ненецким, татарским, чеченским и эрзянским языками прозвучали в клипе строки и на чувашском.

Перевела знаменитое стихотворение Михаила Матусовского корреспондент газеты «Канаш» Ксения Емельянова.

Опубликовано: 11 июня 2020 г.


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