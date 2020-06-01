АНДРЕЕВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА

10 июня 2020 года безвременно ушла из жизни Андреева Тамара Михайловна, старшая медицинская сестра БУ ЧР «Республиканская клиническая больница», лидер сестринского дела Чувашии. Члены профессиональной ассоциации средних медицинских работников выражают искреннее соболезнование родным, близким, друзьям и коллегам Тамары Михайловны.

Тамара Михайловна родилась 20 сентября 1954 года в г. Канаше. Успешно окончив Канашское медицинское училище она навсегда связала свою профессиональную деятельность с отделением гематологии и химиотерапии БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии. С 1997 года Тамара Михайловна возглавляла сестринскую службу в своем отделении, являясь примером эффективного управленца для сестринского сообщества всей республики.

С самого основания ассоциации средних медицинских работников Тамара Михайловна являлась ее ключевым членом.

За выдающиеся достижения в здравоохранении Т.М. Андреева удостоена званий «Отличник здравоохранения», «Ветеран труда», медали «За безупречный труд в здравоохранении», почетных грамот Министерства здравоохранения Российской Федерации и Чувашской Республики.

Она была заботливой матерью, любящей женой, воспитала прекрасных сыновей, которые выбрали профессию врача.

Это невосполнимая утрата. Тамара Михайловна запомнится нам как светлый и радостный человек, активный и инициативный профессионал в области сестринской практики, наставник для молодых специалистов, хороший и верный друг, готовый всегда прийти на помощь в трудную минуту. Память о ней останется в наших сердцах на всю жизнь.

Члены ОО «Профессиональная ассоциация средних

медицинских работников Чувашской Республики».