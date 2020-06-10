За десять дней в Чувашии утонули три рыбака

Еще не успела толком установиться теплая погода, как одно за другим стали поступать сообщения о несчастных случаях на воде. Грустный сценарий в последние дни один: удочка, спиртное и погибшие рыбаки, решившие искупаться.

28 мая утонул рыбак в речке Хундурла Комсомольского района, 29 мая – еще один любитель рыбалки в пруду Ибресинского района. Оба были под градусом и, видимо, хотели охладиться. Опасность такого решения в том, что водоемы прогрелись только сверху, внизу по-прежнему холодно. А значит, возможны судороги и проблемы с сердцем, объяснил «СЧ» начальник контрольно-надзорной деятельности Центра ГИМС Сергей Аршинов.

В июне, к несчастью, история повторилась: седьмого числа на плотине реки Юнга около деревни Кубасы Моргаушского района утонул подвыпивший мужчина. Тело односельчанина 1971 года рождения обнаружили и извлекли из воды местные жители.

С начала года в Чувашии зарегистрированы семь происшествий на воде. В одном из них человека спасли, а в шести случаях есть погибшие. Причем 2 апреля несчастный случай тоже произошел с рыбаком – тогда мужчина провалился под хрупкий весенний лед и умер.

Инспекторы ГИМС как могут, пытаются предотвратить ЧП – раздают любителям рыбалки листовки с правилами поведения на водоемах, пытаются достучаться до людей в соцсетях и проводят профилактические беседы. Объясняют опасность купания в незнакомых местах или в состоянии алкогольного опьянения. «Вроде бы все понимают, что вода – это не шутки и пьяных она не любит, но алкоголь делает свое дело», — говорит Сергей Аршинов. Он вспоминает рассказ коллеги, мимо поста которого как-то весной проходил рыбак: в ответ на предупреждения инспектора мужчина только махнул рукой и почти сразу, на глазах спасателя, провалился под лед…