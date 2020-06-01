Мошенники используют сложные криминальные схемы при сделках с недвижимостью

Криминальные аферы в сфере недвижимости – довольно распространенное явление. Как правило, там крутятся немалые деньги. И способов присвоить их немало, хотя злонамеренные действия не всегда носят характер заранее спланированного преступления.

Обманул покупателя дома

К примеру, за крупное мошенничество предстанет перед судом житель Чебоксар. По версии следствия, в июне 2011 года мужчина приобрел в собственность жилой дом и земельный участок в деревне Чандрово, получив для этого 7 миллионов рублей по договору ипотечного кредитования в одном из банков республики. Однако свои обязательства не выполнил, и летом 2013 года задолженность перед кредитным учреждением превысила 11 миллионов рублей.

Тогда злоумышленник решил продать купленные дом и земельный участок. Нашел покупателя, убедил его, что имеющиеся обременения будут сняты с недвижимости после передачи ему денег, предъявил справку, полученную из банка об имевшейся на момент заключения сделки задолженности и о возможности снятия обременений с недвижимости при условии ее погашения. В итоге был заключен договор купли-продажи указанного недвижимого имущества на сумму 8,3 миллиона рублей. При этом часть денег (1,8 млн рублей) инициатор сделки получил в качестве аванса, а затем и оставшуюся основную сумму. Однако покупатель так и не смог оформить купленную им недвижимость в собственность по причине того, что обвиняемый свои обязательства по кредитному договору не исполнил, имевшуюся задолженность перед банком не погасил, а полученные деньги использовал по своему усмотрению.

В феврале прошлого года фигурант дела заключил новый договор купли-продажи того же жилого дома и земельного участка с другим покупателем. И получил от него более 8,6 миллиона рублей. Этими деньгами, переведенными покупателем на счет банка, его кредитная задолженность была погашена, а покупатель оформил недвижимость в свою собственность.

Таким образом, обвиняемый заведомо не выполнил свои обязательства перед первым покупателем по передаче жилого дома и земельного участка ему в собственность, а также не вернул полученные у него 8,3 миллиона рублей. А это, по выводам следствия, мошенничество в особо крупном размере. Дело уже в суде.

А деньги легализовали…

По инициативе прокуратуры Московского района Чебоксар возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных преступным путем. Речь идет об организации, оказывающей посреднические услуги в приобретении квартир. Установлено, что в отношении 43- и 36-летних жителей Чебоксар расследуется уголовное дело по обвинению в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, злоумышленники похитили деньги граждан под предлогом продажи квартир на общую сумму более 2 миллионов рублей.

А далее, как выявила прокурорская проверка, часть похищенных денег, зачисленных на расчетный счет организации под видом договоров займов, они использовали по собственному усмотрению, фактически легализовав их через банковские операции, приобретение недвижимости и другого имущества. На основании собранных прокуратурой материалов возбуждено уголовное дело.

По подозрению в мошенничестве в строительной сфере полицейские задержали жителя Сочи. Мужчина выступал посредником между продавцом и покупателем стройматериалов и похищал деньги, направленные для оплаты товара. В сентябре прошлого года злоумышленник провернул криминальную схему в отношении 56-летней жительницы Чебоксар, которая перевела ему в счет оплаты строительных материалов 45 тысяч рублей. Продавцы материалов, которые ничего не знали об этом «посреднике», получившем деньги, сообщили покупателю, что готовы направить товар при поступлении оплаты.

Потерпевшая, осознав, что ее обманули, обратилась в полицию. Сотрудники отдела по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска МВД по Чувашии установили, что к совершению мошенничества может быть причастен сочинец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Оперативники выехали в командировку и задержали 41-летнего подозреваемого, который, по информации сотрудников уголовного розыска, причастен к таким же фактам в отношении жителей и других регионов России. Задержанного мужчину поместили под домашний арест в Чебоксарах. Возбуждено уголовное дело.