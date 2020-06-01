55 человек награждены памятными медалями в честь 100-летия Чувашской автономии

Распоряжением временно исполняющего обязанности Главы Чувашии от 4 июня 2020 года за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание ее населения и иные заслуги перед Чувашской Республикой наградить памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области»:

Авершину Людмилу Петровну

Андреева Владимира Николаевича

Андросову Екатерину Андреевну

Аничкину Светлану Геннадьевну

Афиногенову Галину Михайловну

Белову Людмилу Петровну

Бушуева Владимира Ивановича

Васильеву Зинаиду Сергеевну

Вахитову Алмазию Минетдиновну

Вахмистрову Галину Николаевну

Викторову Елену Николаевну

Виноградова Виктора Викторовича

Гайбуру Светлану Александровну

Герасимову Галину Аркадьевну

Григорьеву Татьяну Константиновну

Демьянову Валентину Николаевну

Дмитриеву Елену Ивановну

Довыденко Александра Петровича

Едифанова Александра Николаевича

Жирнову Надежду Николаевну

Задворнову Маргариту Филипповну

Захарова Владимира Николаевича

Зотову Елену Петровну

Иванову Людмилу Николаевну

Исакову Раису Ивановну

Калачева Михаила Максимовича

Каныгину Любовь Всеволодовну

Катанову Светлану Ильиничну

Кольцова Петра Анатольевича

Конторину Лидию Борисовну

Лукоянова Дмитрия Вячеславовича

Марголиса Иосифа Яковлевича

Меньшикову Галину Ивановну

Мизурова Николая Алексеевича

Николаеву Наталию Николаевну

Николаеву Тамару Николаевну

Орешникова Евгения Витальевича

Охотину Тамару Никандровну

Петрова Геннадия Петровича

Прохоровскую Александру Георгиевну

Ракову Валентину Алексеевну

Сафонову Марину Анатольевну

Сорокина Михаила Григорьевича

Софроницкую Светлану Владиславовну

Софронову Елену Александровну

Столярова Станислава Ивановича

Тарасова Геннадия Александровича

Теллину Валентину Андреевну

Федорову Людмилу Геннадьевну

Хромову Светлану Васильевну

Цынцыпер Галину Григорьевну

Шаланову Зинаиду Алексеевну

Элеменкину Марию Григорьевну

Ярисова Алексея Юрьевича

Ястребову Алевтину Альбертовну.