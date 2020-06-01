В Урмарском районе «Волга» вылетела в кювет, водитель погиб, двое пострадали

Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии и двое граждан пострадали. Трагедия произошла 5 июня во второй половине дня на 14-м километре автодороги «Аниш» в Урмарском районе. По предварительным данным УГИБДД регионального МВД, водитель «Волги» не справился с управлением и по ходу движения выехал в кювет, где опрокинулся. В результате ДТП 59-летний мужчина скончался на месте происшествия, еще двое мужчин в возрасте 47 лет и 51 года с травмами доставлены в больницу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.