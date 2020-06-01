Директор ООО «ФЕЙСМЭН ТК» обвиняется в сокрытии средств от налоговой

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора чебоксарского ООО «ФЕЙСМЭН ТК». Он обвиняется в сокрытии денег организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

По версии следствия, с августа по ноябрь 2018 года обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию с возглавляемого предприятия образовавшейся недоимки по налогам и страховым взносам, производил расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета своей организации. В частности, директор действовал через расчетный счет организации-дебитора, которая в счет погашения своей задолженности перед ООО перечисляла деньги в адрес его кредиторов. В результате были сокрыты денежные средства на общую сумму более 10,2 млн рублей, которые были выведены из-под механизма принудительного взыскания.