Личные подсобные хозяйства — производители молока — получат господдержку

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Несмотря на спад покупательского спроса на молочные продукты из-за пандемии, предприятия Чувашии наращивают экспортные поставки — наша республика уже вышла на третье место по экспорту молочной продукции среди регионов России.

А вчера врио Главы Чувашии Олег Николаев принял участие в запуске новой технологической линии по производству ультрапастеризованной молочной продукции на Чебоксарском городском молочном заводе, что позволит предприятию заметно увеличить переработку молока.

Во время визита зашла речь о перспективах производства молочных продуктов в республике. Олег Николаев поднял вопрос о закупочной стоимости сырого молока. В Чувашии для переработки используется сырье местных производителей — в частности, тот же чебоксарский завод 90% молока закупает у личных подсобных хозяйств. Но закупочные цены сильно меняются в зависимости от сезона — летом они падают, и личным подсобным хозяйствам приходится нелегко.

Сегодня в республике серьезную государственную поддержку получают сельхозорганизации, фермерские хозяйства — им предоставляется субсидия на каждый килограмм произведенного молока. А вот личные хозяйства такой помощи пока не получают.

«Я считаю, что справедливо будет поддержать личные подсобные хозяйства. Прежде всего, в период «большого» молока», — заявил Олег Николаев, поручив Минсельхозу и Минфину Чувашии разработать механизм поддержки ЛПХ и представить его в ближайшие дни, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Опубликовано: 5 июня 2020 г.


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