Чемпионат России по легкой атлетике может состояться в Чебоксарах в сентябре

Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила, что чемпионат России-2020, проведение которого изначально была запланировано на конец июня в Чебоксарах, теперь пройдет в сентябре – также в столице Чувашии. При этом существует вероятность, что чемпионат и вовсе не состоится, но его заменят другим легкоатлетическим турниром.

«На текущей неделе рабочая группа начинает работу над проектом календаря с учетом возможного снятия всех эпидемических ограничений в середине июля. Чемпионат России планируется провести в середине сентября в Чебоксарах. Если не будет возможности обеспечить равные условия подготовки для спортсменов из разных регионов, то рассматривается отмена чемпионата и проведение вместо него Всероссийских соревнований», – такое сообщение распространила пресс-служба ВФЛА.

Пандемия коронавируса сорвала планы по проведению соревнований практически во всем мире. Ситуация коснулась и легкой атлетики, которая в нашей стране и так переживает тяжелые времена. Теперь ВФЛА стабильно рапортует не только о шагах по восстановлению членства в международном сообществе, но и о переносе очередных соревнований. Недавно дошла очередь до переноса июньских стартов.

Фото Максима Васильева из архива редакции