Информация о визите медведя в Чебоксары не подтвердилась

Во вторник поздно вечером в Интернете появилась информация, что в частном секторе по улице Б. Хмельницкого в Чебоксарах местные жители заметили медведя. На видео, распространенном в Сети, встревоженная женщина-очевидец утверждает, что увидела медведя «с меня ростом».

Животное копошилось в компостной яме. Жители испугались, убежали и вызвали полицию. «У меня еще четыре кота, коты все домой забежали – пять секунд», — рассказала горожанка прибывшим сотрудникам полиции.

Прокомментировать визит косолапого в город мы попросили в Минприроды Чувашии. Сотрудники ведомства в тот же день выехали на место, но ни следов мишки, ни его самого не обнаружили. Не поступало к ним информации и о том, что медведя видели где-то еще.

Кстати, в этом году в Чебоксарах это первое сообщение о косолапом, разгуливающем по городу. В прошлом году, напомним, в столицу уже наведывался медвежонок. Его благополучно вывезли обратно в лес.