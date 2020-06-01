Николай Федоров продолжит представлять Чувашию в Совете Федерации

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

3 июня в Доме Правительства состоялась рабочая встреча врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева и первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николая Федорова.

«Я бы хотел обсудить вопрос вашего представительства в Совете Федерации от исполнительной власти, чтобы вы эту работу продолжили. Мне кажется, у вас очень здорово получается. Вы на сегодняшний день видный российский политик, которому не безразлична судьба родной республики, вы отстаиваете интересы жителей Чувашии, возглавляете Фонд развития родных языков», – обратился к первому вице-спикеру Совета Федерации Олег Николаев.

Николай Федоров в свою очередь поблагодарил за предложение и оказанное доверие: «Спасибо, Олег Алексеевич, как в таких случаях говорят, за доверие, за предложение. Мы обсудим, обменяемся мнениями с органами Совета Федерации, чем можно помочь Чувашии. Мы и сейчас отслеживаем и сопровождаем потребности республики».

Напомним, что ранее в одном из интервью Олег Николаев заявлял, что в сентябре 2020 года собирается участвовать в выборах Главы Чувашии в качестве самовыдвиженца.

Опубликовано: 3 июня 2020 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.