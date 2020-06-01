Художественная галерея города Чебоксары. 1972 год

Фотография Алевтины Егоровой

Многие горожане, возрастом от пятидесяти и выше, помнят этот дом на перекрестке улиц Розы Люксембург и Чернышевского, и вряд ли найдется среди них хоть один, кто ни разу не побывал в старинном здании, где располагалась Художественная галерея.

В 1921 году в доме купца П. Ефремова (нынче выставочный зал Национального музея) был организован Центральный чувашский музей. Всесоюзный комитет по делам искусств занимался в то время распределением в периферийные музеи картин известных художников, и часть из них попала в город Чебоксары.

В 1930 году музей получает новое здание (бывшая Успенская церковь), и картины переезжают туда. В феврале 1937 года группа чувашских художников ставит вопрос об организации в Чебоксарах музея изобразительных искусств, частью которого станет картинная галерея — для музея они предлагали освободившееся здание Госбанка (дом купца Кологривова) на Красной площади.

Здание было отдано Горсовету, но в июне 1938 года в клубе строителей (будущий ДК имени Я. Ухсая) была организована постоянная художественная галерея, где размещались работы чувашских художников. А год спустя, в сентябре 1939 года газета «Красная Чувашия» (с 1952 года «Советская Чувашия») сообщала: «По решению Совнаркома Чувашской АССР, здание Введенского собора в Чебоксарах передано под картинную галерею. Чувашский центральный музей передаст картинной галерее весь свой картинный фонд. Кроме того будут собраны картины современных чувашских художников. Открытие галереи намечено приурочить к XXII годовщине Октябрьской революции». Выходит, что открывалась галерея не в этом здании на фотографии. Но, что интересно, в кадр попало и первое ее здание — видна часть Введенского собора в левом углу.

В декабре 1940 года газета вновь поднимает вопрос о художественной галерее: «Галерея помещается в бывшем соборе — большом полутемном здании с мрачной старинной росписью и угрюмым иконостасом. В некоторых местах так темно, что невозможно разобрать не только колорит картины, но и то, что там нарисовано. Чтобы довести произведения живописи до масс, нужно, по крайней мере, поместить галерею в помещение с большими окнами».

В первые годы Отечественной войны картинная галерея была закрыта, а в 1944 году в соборе возобновились богослужения. Тогда же для галереи нашлось-таки «помещение с большими окнами»: это был бывший дом Боне, первый этаж которого до войны занимала столовая, а второй — ресторан. В ноябре 1944 года галерея вновь открывается в этом здании, уже как Чувашская государственная художественная галерея.

ИНТЕРЕСНО Кроме постоянной экспозиции в этом здании проводились тематические выставки. Первая (в июне 1945 года) была посвящена 25-летию ЧАССР, последняя прошла в феврале 1978 года и была посвящена 60-летию Советской армии. В октябре 1972 года республиканская библиотека из бывшего дома Ф. Ефремова на улице К. Иванова переезжает в новое помещение на проспекте Ленина. Летом 1975 года галерея справляет новоселье в освободившемся здании, а дом на улице Розы Люксембург отдается под выставочный зал галереи — ненадолго: как и большинство исторических зданий, он попадал в зону затопления и через три года исчез. Выставочный зал тогда переехал на улицу К. Иванова, и до открытия в 1985 году здания Художественного музея на улице Калинина он находился в здании нынешнего филиала художественного училища.

Текст и обработка фотографии Владимира Трофимова

Рубрика «История в фотографиях» публикуется в рамках проекта «Сто лет республике», направленного на информационную поддержку подготовки и празднования 100-летия Чувашской автономии, популяризацию знаний об истории Чувашии и ее сегодняшнем дне и выходящего при поддержке Мининформполитики республики.