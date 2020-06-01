В аликовской спортшколе началось строительство бассейна

О развитии массового спорта говорили в Аликово, куда далее направилась правительственная делегация. К приезду Олега Николаева возле Детско-юношеской спортивной школы «Хелхем», что в переводе на русский означает «Искра», на стенде развернули план строительства 25-метрового плавательного бассейна. Возле него в ряд были выложены строительные каски. Правда, гости ими так и не воспользовались, поскольку работы здесь только начались.

По словам директора ДЮСШ Валерия Сергеева, пока на объекте ведутся работы по устройству котлована под бассейн и дренажной системы, бурению артезианской скважины. Подрядчик закупает и завозит стройматериалы. У бассейна будет своя котельная, водонапорная башня, теплый переход из здания спортшколы. «Жители района очень ждут этот бассейн, — признался Валерий Николаевич. — 10 лет обещали. И, наконец, ожидания сбылись».

Новое спортивное сооружение при ДЮСШ возводится в рамках участия региона в реализации федеральной программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», рассказал министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров. Объем финансирования строительства в 2020 году составляет 118,12 млн рублей. Но при конкурсной процедуре удалось сэкономить, найти подрядчика, который предложил сделать его за 110 млн рублей. Строители обещают сдать бассейн уже этой осенью, в ноябре.

Олег Николаев, врио Главы Чувашии: «Для нас проект «Спорт — норма жизни», в рамках которого ведется строительство бассейна, является одним из важнейших. Мы особое внимание уделяем и будем уделять развитию спортивной инфраструктуры по всем направлениям. Прежде всего, поддерживать массовый спорт, чтобы объекты, которые реализуются в рамках национальных проектов, были доступны для граждан всех возрастных категорий, и все могли ими пользоваться. Тем самым создадим основу для того, чтобы перейти на новый уровень, для достижения высоких профессиональных результатов».

Фото Елены Тры