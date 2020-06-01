Памяти Пастыря

Николай Федоров, первый заместитель Председателя Совета Федерации:

«Отошел ко Господу мудрый и добрый пастырь, с юных лет неустанно служивший на ниве духовной во имя исцеления страждущих и помощи ищущим истинной жизни во Христе. Благодаря каждодневным трудам и теплым молитвам глубокочтимого владыки в Чувашии восстали из пепла порушенные безбожниками храмы, открылись новые церкви и обители, возрожден исторический центр города Чебоксары. Уход из жизни любимого всеми духовного наставника — это огромная и невосполнимая потеря. Да упокоит Господь новопреставленного митрополита Варнаву во обителях небесных и сотворит ему вечную память».

Наталия Партасова, заместитель генерального директора АО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА»:

«Сегодня отошел в жизнь вечную митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Мудрый и проницательный, добрый и решительный, неутомимый труженик. Настоящий Пастырь.

Мы были знакомы с ним больше 25 лет, часто беседовали, встречались. О многом говорили в последние дни его жизни, уже во время болезни. Для него я была и обычным человеком, которому бывают нужны совет и поддержка, и соратником, с которым решались важные государственные вопросы — был ли это прием патриарха, восстановления церквей, оказание помощи нуждающимся. И он всегда тебя слышал и понимал.

Говорят, глаза — зеркало души. У митрополита Варнавы были необыкновенные глаза. Голубые, удивительно молодые, несмотря на возраст, полные энергии, веры, добра и — жизни. Каждый свой день он без устали и с огромной любовью трудился для города, республики, для каждого из нас. И призывал, и наставлял других не лениться душой, а воплощать в жизнь тот высокий Завет, который не дает человеку потерять самого себя.

И вот, его час пришел.., а мы должны идти дальше уже одни, без него. Но для меня Владыка, так же как и для многих жителей Чувашии, не перестал быть. И я верю, что его незримое присутствие, память о нем станут надежной опорой и путеводной звездой для всех, кто имел счастье жить и работать вместе с митрополитом Варнавой».

Зинаида Паршагина, корреспондент ГТРК «Чувашия»:

«Единственное, что может утешить в этом невероятном горе — благодарность Господу. За то, что Он дал нам такого Владыку. Высокий и мощный, под стать своей фамилии — Кедров, столп Веры. Настоящий пример Служения: Богу, церкви, людям, стране. Лично для меня он был образцом во всех смыслах. Стыдно было жаловаться на трудности, зная о его духовных подвигах, о том, как он преодолевает свои тяжелые болезни и немощи. Многочасовые молитвенные стояния, длительные богослужения. А потом — ежедневный прием в епархии, дела управления митрополией, встречи с людьми, не каждый из которых был верующим. И снова богослужения — уже вечерние, а часто и ночные. Глядя на то, как он несет свой архиерейский крест, внутренне подтягивались многие.

Никогда не забыть его наставлений, проповедей, теплых благословений и пожеланий. Строгий и требовательный, добрый и ласковый, всегда настроенный помочь, помолиться своей сокровенной молитвой, он был на удивление доступен для каждого — к нему в кабинет всегда можно было прийти с любым своим сомнением и вопросом. Никогда не забыть его синих глаз, проникновенного взгляда, согревающей улыбки.

Каждая литургия, отслуженная им, заканчивалась одним и тем же: Владыка благословлял всех, кто пришел в храм. В большие праздники это могла быть не одна сотня людей. Его имя в переводе означает «Сын утешения». Никто не уходил от него неутешенным.

Он всегда говорил, что более всего мечтает придти к Господу и сказать Ему: «Вот я, а вот моя паства». Мы скорбим сегодня. Но мы понимаем: нам дано было великое счастье. Жить рядом с Владыкой Варнавой и учиться у него».