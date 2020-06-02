В Чебоксарах определят места, где запретят строительство высотных домов

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

На планерке врио Главы Чувашии был заслушан доклад министра строительства, архитектуры и ЖКХ Александра Героева о стратегии развития ведомства на 2020-2024 годы. В документе четко обозначены основные задачи и направления дальнейшей деятельности во всех сферах — строительстве жилья, улучшении архитектурного облика городов и сел, применении инструментов его финансирования, модернизации базы ЖКХ и других.

Касаясь градостроительства, врио Главы отметил не вполне оправданное размещение новых высотных домов в особо ценных с точки зрения природного ландшафта зонах. И дал поручение составить перечень зон и территорий, где возведение «высоток» должно быть запрещено.

Опубликовано: 2 июня 2020 г.


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Один Ответ

  1. Не только строительство высоток там надо запретить, но и строительство капитальных кафешек-сараев.

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