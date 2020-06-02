В Чувашии усилят поддержку многодетных семей и одаренных детей

Открывая вчерашнюю еженедельную правительственную планерку, врио Главы республики Олег Николаев поздравил жителей республики с Днем защиты детей. «Наша задача — дать им заботу и возможности, чтобы они смогли реализовать свои мечтания, — подчеркнул он. — А для этого нам нужно ежедневно целенаправленно работать, в том числе в плане реализации национальных проектов».

Поручение . Организовать проведение мониторинга регионального законодательства в части выполнения программ по поддержке подрастающего поколения.

Речь идет, прежде всего, о поддержке многодетных семей, отметил врио Главы. А также материнства, реализации способностей детей. При необходимости следует подготовить и внести на рассмотрение правительства и парламента соответствующие дополнительные документы. Министру образования и молодежной политики Сергею Яковлеву поручено провести заседание попечительского совета центра одаренных детей и молодежи «Эткер».