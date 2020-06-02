В Чувашии усилят поддержку многодетных семей и одаренных детей

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outline2 комментария

Открывая вчерашнюю еженедельную правительственную планерку, врио Главы республики Олег Николаев поздравил жителей республики с Днем защиты детей. «Наша задача — дать им заботу и возможности, чтобы они смогли реализовать свои мечтания, — подчеркнул он. — А для этого нам нужно ежедневно целенаправленно работать, в том числе в плане реализации национальных проектов».

Поручение. Организовать проведение мониторинга регионального законодательства в части выполнения программ по поддержке подрастающего поколения.

Речь идет, прежде всего, о поддержке многодетных семей, отметил врио Главы. А также материнства, реализации способностей детей. При необходимости следует подготовить и внести на рассмотрение правительства и парламента соответствующие дополнительные документы. Министру образования и молодежной политики Сергею Яковлеву поручено провести заседание попечительского совета центра одаренных детей и молодежи «Эткер».

Опубликовано: 2 июня 2020 г.


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2 Ответы

  1. Интересно,а одиноких родителей никто поддержать не хочет?Или дети одиноких родителей в чём-то провинились?Многодетные полные семьи где есть и мама и папа,есть у них доходы,поэтому и рожают…

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  2. мой внук отличник учебы,закончил 9 класс,он хочет учиться в лицее в Чебоксарах,но сельских ребят туда не принимают,почему?

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