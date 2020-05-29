С начала года в 82 семьях республики появились на свет двойни

Больше всего двоен, 52, родилось в Чебоксарах, сообщает Госслужба Чувашии по делам юстиции. По две двойни зарегистрировали в Аликовском, Вурнарском, Козловском и Моргаушском, а также Порецком и Цивильском, Чебоксарском и Ядринском районах. По четыре – в отделах ЗАГС администраций Алатыря и Новочебоксарска. Сразу шесть двойняшек появилось в Канаше. Но до прошлогодних показателей республика пока не дотягивает, в 2019 году в Чувашии родилось 239 двоен и 6 троен. Тройни нянчат семьи в Чебоксарах и Новочебоксарске.

Кстати, с начала января в республике родилось почти четыре с половиной тысячи малышей, большая часть, 2280, — мальчики, и меньшая, 2174, — девочки.