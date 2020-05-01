В Чувашии суд заблокировал сайт с информацией о способах уклонения от самоизоляции

По требованию транспортной прокуратуры заблокирован сайт с информацией о способах уклонения от самоизоляции в период пандемии COVID-19. Ресурс выявила в ходе мониторинга интернет-сети Чувашская транспортная прокуратура — он содержал подробную инструкцию и схему самовольного оставления места госпитализации или изоляции. Региональная транспортная прокуратура обратилась в суд за признанием выявленного сайта запрещенным для распространения на территории России, суд исковые требования удовлетворил.
Опубликовано: 29 мая 2020 г.
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