В Яльчикском районе лесник незаконно вырубил и продал 13 сосен

В отделение полиции по Яльчикскому району позвонили местные жители и сообщили о грузовой автомашине, выезжавшей из лесного массива с сосновыми бревнами. Полицейские задержали КамАЗ. В ходе разбирательства установлено, что бревна покупатель приобрел у лесника Шемуршинского лесничества, который, используя служебное положение, незаконно вырубил 13 сосен. Ущерб, причиненный Минприроды республики, превысил 500 тысяч рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело.