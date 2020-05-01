Прокуратура выявила хищение более 40 млн рублей при закупке охранных турникетов

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и хищении свыше 40 млн. рублей бюджетных денег при закупках в Государственном комитете республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Установлено, что при проведении в 2019 году торгов по закупке охранных турникетов на сумму около 100 млн рублей должностным лицом ведомства завышена цена контракта и обеспечена победа на торгах конкретного юридического лица. В результате республиканскому бюджету причинен ущерб на указанную выше многомиллионную сумму.

Кроме того, должностным лицом организовано приобретение другого оборудования, которое не соответствовало технической документации. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, по этим фактам региональным СУ СКР возбуждено уголовное дело. Подозреваемой чиновнице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Факты ее противоправной деятельности выявлены прокуратурой совместно с УФСБ и администрацией Главы Чувашской Республики.