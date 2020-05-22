«Т Плюс» может вложить до 15 млрд рублей в модернизацию системы теплоснабжения Чебоксар и Новочебоксарска

ПАО «Т Плюс» может вложить до 15 млрд рублей в модернизацию системы теплоснабжения Чувашии при переходе на новую модель рынка тепла. Соглашение о сотрудничестве при внедрении метода «Альтернативной котельной» в Чебоксарах и Новочебоксарске 22 мая 2020 года подписали в режиме видеосвязи врио главы Чувашской Республики Олег Николаев, генеральный директор Т Плюс Андрей Вагнер, главы администраций городов Алексей Ладыков и Ольга Чепрасова.

Новая модель предусматривает определение единой теплоснабжающей организации, долгосрочное регулирование конечных цен и их установление по методу «альтернативной котельной». Это позволит бизнесу существенно нарастить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру, что особенно актуально для Чебоксар, где сейчас более половины тепловых сетей и порядка 60% оборудования котельных прослужили свыше 30 лет.

Олег Николаев назвал подписание соглашения важным шагом и началом большого пути по изменению ситуации в теплоснабжении в крупнейших муниципальных образованиях региона:

«Объединяя наши усилия, мы ставим перед собой цель кардинально изменить ситуацию как в самой генерации, в системе доставки тепла до потребителей, а главное надежности этого процесса, комфорте и удобстве для населения. Важно, чтобы для населения была прогнозируемая и доступная цена»

До 2045 года инвестиции в развитие теплоснабжения столицы Чувашии могут достигнуть 12,6 млрд рублей. Это в среднем 500 млн рублей в год, что в 5,5 раз превышает текущий объем финансирования. В Новочебоксарске дополнительный объем инвестиций может составить 2,3 млрд рублей.

В Чебоксарах основные инвестиции будут направлены на модернизацию муниципального теплового хозяйства: планируется провести замену 100% квартальных сетей, обновление всех муниципальных котельных, а также реконструкцию 32 центральных тепловых пунктов, 4 насосных станции, строительство 3 блочно-модульных газовых котельных взамен 4 угольных котельных в Заволжье, автоматизацию 33 котельных МУП «Теплосеть». Также будет реконструировано 60 км магистральных тепловых сетей «Т Плюс».

Олег Николаев заметил, что это очень большая задача, которая потребует последовательного и целенаправленного движения. «Двигаясь по этому пути, мы должны следовать принципу «семь раз отмерь – один раз отрежь», – сказал он.

Врио главы республики не исключил, что в ходе обсуждения концессионных соглашений возникнут еще вопросы, которые необходимо будет согласовать с экспертами, узнать мнение населения.

Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер поблагодарил руководство региона за достигнутую договоренность. «Альткотельная позволит нам привлечь деньги в теплоснабжение городов Чувашии. Конечная цель – это комфорт жителей городов», — подчеркнул он.

СПРАВКА Группа «Т Плюс» – крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл. Компания обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн. физических лиц и более 160 тыс. юридических лиц.

Отвечая на вопросы журналистов, Олег Николаев отметил, что сегодня генерация тепла и его доставка разделены. Врио Главы республики считает, что за счет объединения всего процесса можно наметить понятный для потребителя и не сильно бьющий по карману тариф. А за счет его постоянства на долгую перспективу можно провести реконструкцию сетей и объектов генерации тепла. «За счет большого инвестиционного процесса можно создать современные котельные, которые будут генерировать тепло по более низкой себестоимости. К тому же, это будут совершенно иные по экологическим стандартам объекты генерации. Минимизируются потери в сетях. Таким образом, люди получат гарантированное теплоснабжение, при этом цена будет расти не скачкообразно, а понятными темпами, в рамках установленных законодательством пределах», – пояснил он.

Глава администраций Чебоксар Алексей Ладыков отметил, что до перехода городских тепловых сетей и котельных в ведение МУП «Теплосеть» предыдущее предприятие – ООО «Коммунальные технологии» – выполняло ремонтные работы теплосетей и оборудования меньше, чем предусмотрено нормативами. Соответственно сети имеют большой износ – около 70%. «Сегодня есть три варианта развития событий: либо финансирование из бюджета, либо резкий рост тарифа, либо государственно-частное партнерство. Мы считаем последний вариант наиболее перспективным. В течение 25 лет ставим условие полного обновления всех теплосетей, всего оборудования, котельных на территории города, в том числе строительство 3 котельных в Заволжье. При этом большого роста тарифа быть не должно. Он будет расти в рамках предельных значений, установленных службой по тарифам. Тариф будет единым по городу», — сказал он.

Высокий износ имеют теплосети и в городе Новочебоксарске. Глава администрации города Ольга Чепрасова обратила внимание, что за 60-летнюю историю существования Новочебоксарска они ни разу капитально не ремонтировались. Подписанное соглашение позволит полностью обновить сети.