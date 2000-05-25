Праздник пионеров, и почему не ходят автобусы. История республики на страницах «СЧ»

60 лет назад — 21 мая 1960 года

Пионерской организации 19 мая исполнилось 38 лет. День рождения советской пионерии по всей республике отпраздновали торжественными линейками, фестивалями, кострами, встречами с передовиками производства, со старыми коммунистами. Сотни ребят стали пионерами в этот день. В Чебоксарах праздник прошел в детском парке (в наши дни уже не существующем).

«Уголок Ленина, площадка героев, уголок сказок, площадки для игр и аттракционов, для дошкольников, фильмотека, красиво оформленные аллеи. Шумно у ракеты-спутника. Каждый старается войти в нее, а потом на ногах, а еще лучше на животе, съехать по горке. Ни на минуту не останавливаясь, крутится карусель. Здесь каждый найдет себе занятие. Детский парк всегда был местом хорошего, продуманного отдыха. Потому его любят дети и их родители. Парк предоставляет детям свои цветники и клумбы, зеленые аллеи и площадки для игр. <…>

Рабочие соседнего с парком предприятия, воспользовавшись отдыхом, стоят у площадки, где духовой оркестр играет школьную польку и сотни ребячьих ног отбивают такты».

24 мая 1960 года

Слушатель советско-партийной школы Г. Мытиков пишет в редакцию о том, что необходим путеводитель по Чебоксарам. Город растет, и ориентироваться в нем, особенно приезжим, становится все труднее.

«На Красной площади одна колхозница, приехавшая из Аликовского района, искала улицу Тараса Шевченко. «Вот уже около трех часов ищу эту улицу, на автобусах объехала весь город из конца в конец, но никак не могу найти», — жаловалась она. Попыталась женщина навести справки у милиционера, но и он был не в курсе дела.

Нам думается, что пора издать путеводитель по Чебоксарам. В нем, вероятно, следовало бы указать расположение улиц, остановки автобусов. Неплохо иметь в путеводителе адреса культурно-бытовых учреждений, магазинов, зрелищных предприятий».

90 лет назад — 21 мая 1930 года

ЧСПС (Чувашский совет профессиональных союзов. — Авт.) послал в командировку бригадиром инструктора Чувашотдела союза деревообделочников Васильева. Три месяца он

катался по всей Чувашии и не проделал никакой практической работы.

«Несмотря на неоднократные телеграммы и извещения, Васильев не возвращался.

Только узнав, что Чувашотдел постановил снять его с работы, быстрехонько приехал, но без всяких материалов.

Васильев отличился во время работы тем, что наставлял наган в грудь комсомольца Белова. Без разрешения Чувашотдела Васильев забрал у одного завкома до 150 рублей.

Приехав в Чувашотдел, Васильев представил 30 расписок на сумму 280 рублей.

БРИГАДИР».

65 лет назад — 22 мая 1955 года

Остановка на Красной площади в Чебоксарах пустует, автобусы до хлопчатобумажного комбината не ходят. Фотокорреспондент Н. Голубев прошел по улице Калинина и выяснил, в чем причина.

«Следующий снимок служит ответом на данный вопрос: примерно на полпути дорога разбита, и автобусу не преодолеть это препятствие.

Как же быть? Ответ найдете на третьем снимке: шагайте пешком, по примеру жителей поселка текстильщиков и соседних с ним улиц. К сожалению, фото не в состоянии передать, о чем говорят идущие люди. А говорят они о нерадивых, беззаботных работниках городского хозяйства, говорят недобрыми словами».

20 лет назад — 25 мая 2000 года

Дружба двух пожилых обитателей Мариинско-Посадского центра социальной реабилитации закончилась из-за женщины, тоже обитательницы центра.

«Интриги внутри любовного треугольника, где каждому уже восьмой десяток, привели не только к шумному выяснению отношений, но и к побоищу. Конец скандалу положила прибывшая милиция. Тут же пришлось вызывать и «скорую». Один из участников разборки, избитый клюкой, теперь в больнице, а против другого возбуждено уголовное дело».