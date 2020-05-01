Общественные наблюдатели обеспечат легитимность даже в условиях пандемии

Из-за неослабевающей пандемии коронавируса дата проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России по-прежнему остается открытой. В какой бы форме оно не прошло — в виде привычного волеизъявления на избирательных участках или электронного голосования — оно должно быть легитимным, прозрачным и доступным, считают в Общественной палате Чувашии. Вчера там обсудили работу общественных наблюдателей в условиях ограничений.

Для системы общественного контроля это будет уже второй опыт участия в общероссийском голосовании. Впервые наблюдатели от Общественных палат, напомним, работали на избирательных участках два года назад, на выборах Президента России. За это время был разработан Кодекс этики наблюдателей и сформирован корпус общественных наблюдателей. Как отметил председатель Общественной палаты Чувашии Алексей Судленков, если в 2018 году в республике было подготовлено около двух тысяч общественных наблюдателей, то сейчас в рядах активистов более семи тысяч человек. На голосовании по поправкам в Конституцию они будут работать на более чем полутора тысячах избирательных участках республики. При этом ограничений по количеству наблюдателей на участках не будет.

В Общественной палате Чувашии уже приступили к дистанционному обучению наблюдателей. Вчера там провели онлайн-семинар с участием члена Совета по правам человека при Президенте России, известного российского юриста, авторитетного правоведа Александра Брода. Разговор с активистами и представителями муниципалитетов Чувашии в режиме видеосвязи шел об организации голосования в новых условиях и роли в нем общественных наблюдателей. Эксперт отметил, что несмотря на условия пандемии, работа продолжается: в дистанционной форме разъясняется суть поправок, проводится обучение, обсуждаются возможности новых форм голосования. «Уверен, в Чувашии общероссийское голосование пройдет четко и организованно», — отметил Александр Брод.