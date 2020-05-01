Общественные наблюдатели обеспечат легитимность даже в условиях пандемии

Из-за неослабевающей пандемии коронавируса дата проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России по-прежнему остается открытой. В какой бы форме оно не прошло — в виде привычного волеизъявления на избирательных участках или электронного голосования — оно должно быть легитимным, прозрачным и доступным, считают в Общественной палате Чувашии. Вчера там обсудили работу общественных наблюдателей в условиях ограничений.
Для системы общественного контроля это будет уже второй опыт участия в общероссийском голосовании. Впервые наблюдатели от Общественных палат, напомним, работали на избирательных участках два года назад, на выборах Президента России. За это время был разработан Кодекс этики наблюдателей и сформирован корпус общественных наблюдателей. Как отметил председатель Общественной палаты Чувашии Алексей Судленков, если в 2018 году в республике было подготовлено около двух тысяч общественных наблюдателей, то сейчас в рядах активистов более семи тысяч человек. На голосовании по поправкам в Конституцию они будут работать на более чем полутора тысячах избирательных участках республики. При этом ограничений по количеству наблюдателей на участках не будет.
В Общественной палате Чувашии уже приступили к дистанционному обучению наблюдателей. Вчера там провели онлайн-семинар с участием члена Совета по правам человека при Президенте России, известного российского юриста, авторитетного правоведа Александра Брода. Разговор с активистами и представителями муниципалитетов Чувашии в режиме видеосвязи шел об организации голосования в новых условиях и роли в нем общественных наблюдателей. Эксперт отметил, что несмотря на условия пандемии, работа продолжается: в дистанционной форме разъясняется суть поправок, проводится обучение, обсуждаются возможности новых форм голосования. «Уверен, в Чувашии общероссийское голосование пройдет четко и организованно», — отметил Александр Брод.
КОММЕНТАРИИ
АЛЕКСЕЙ СУДЛЕНКОВ,
председатель Общественной палаты Чувашии:
— Вопросы, которые будут обсуждаться на предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию России, касаются дальнейшего развития нашего государства, поэтому очень важно, чтобы оно прошло организованно, и граждане понимали, для чего они это делают. Изменения, которые внесли рабочие группы, должны дать толчок развитию гражданского общества, экономики в нашей стране. Общественные наблюдатели будут не только контролировать порядок на голосовании, но и разъяснять людям, какие изменения вносятся в Основной закон.
Важно и то, что сейчас они консолидированно представляют интересы не какой-то конкретной партии, а всех избирателей.
КИРИЛЛ ЛУКИН,
региональный координатор общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» и ассоциации «Независимый общественный мониторинг»:
— Общественное наблюдение подтвердило свою высокую значимость. На выборах Главы государства общественные наблюдатели являлись не просто участниками процесса, но и хорошими «отсеивателями» различных фейков и вбросов.
Яркий пример — информация, которая распространялась в том числе на федеральных каналах и через блогеров, что на 845-м участке в Чебоксарах был совершен вброс. Когда начали выяснять, оказалось, что в городе вообще такого участка нет.
Благодаря таким профессионально подготовленным «фильтрам» на участке можем подтвердить или опровергнуть ту или иную информацию или нарушение.