Сельчане спрашивали Минсельхоз о сельской ипотеке, поддержке аграриев и старом водопроводе

Программу «АгроЧас» Минсельхоза республики на этот раз провели в Канашском районе. Вместе с министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым в ней участвовал и глава администрации района Владимир Степанов.

Несмотря на традиционно раннее время — прошел «АгроЧас» с 6.30 до 7.30 утра — порядка полутора тысяч участников вышли на прямую связь через социальные сети. Большинство жителей республики интересовала возможность получения сельской ипотеки. Кому она положена? Какие условия? И какая процентная ставка действует?

«Кредит на сельскую ипотеку выдается под 3% годовых. Работники социальной сферы могут воспользоваться льготной ставкой под 1%, а многодетным семьям эта программа доступна под 0,1% годовых. Каждый житель при приобретении или строительстве жилья в сельской местности может оформить сельскую ипотеку», — отметил Сергей Артамонов.

Многих руководителей фермерских хозяйств волновал вопрос о том, как работает господдержка на приобретение сельхозтехники и элитных семян. Были подняты и темы реализации проектов инициативного бюджетирования, а также цифровизации сельского хозяйства.

Зашел разговор и о сугубо местных проблемах. Их активно обсуждали жители Канашского района. Представители деревни Большие Бикшихи посетовали, например, на качество обеспечения водой. «Водопровод построен давно, в 1970-е годы. Эту проблему можно решить с помощью программы инициативного бюджетирования, — пояснил Владимир Степанов. И уточнил, что в большинстве населенных пунктов района нет специализированной организации по водоснабжению населения, зато имеются 45 водонапорных башен.

Спрашивали жители района и о строительстве детских площадок, о ремонте клуба, приведении в порядок плотины. А один сельчанин предложил очищать и углублять сельские пруды, чтобы сделать их доступными для забора воды пожарными машинами, да и людям было бы где купаться.

В ходе «прямой линии» через соцсети поступило около 350 вопросов. Ответы в прямом эфире получили 56 человек, остальным, сообщают в Минсельхозе республики, будут отправлены письменные ответы.

Завершая встречу, Сергей Артамонов сказал, что следующая программа «АгроЧас» состоится через две недели, а площадкой для нее станет Батыревский район. «Планируем привлекать сторонних экспертов, будем так же выводить в прямой эфир глав администраций районов», — отметил он.