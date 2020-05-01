В Чебоксарах благоустроят русла малых рек

14 мая представители строительных компаний республики представили Олегу Николаеву концепцию благоустройства малых рек, протекающих по столице республики, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

Сегодня территории вдоль малых рек в лучшем случае просто заброшены, в худшем — захламлены. А ведь здесь можно создать благоустроенные общественные пешеходные пространства, которые станут популярными рекреационными зонами для жителей города и гостей Чебоксар.

По мнению инициаторов идеи, вдоль чебоксарских речек можно организовать значительные по протяженности пешеходные зоны, связывающие исторический центр столицы республики с отдаленными жилыми районами. Например, маршрут вдоль реки Сугутки может протянуться от юго-западного района до Чебоксарского залива.

«Проект интересен республике, городу, жителям. Благоустройство этих территорий поможет создать красивые общественные пространства, повысит привлекательность прилегающих территорий. Там могут появиться коммерческие объекты, предприятия общепита и бытового обслуживания, объекты спортивного и иного назначения. Если получим хорошую практику реализации проекта на одной из рек, то можем масштабировать его на все малые реки не только города, но и населенных пунктов республики», — поддержал идею Олег Николаев.

Проект может быть реализован на условиях государственно-частного партнерства. Инициаторы идеи готовы взять на себя финансирование эскизного проектирования, стоимость которого для одной реки, по предварительной оценке, составляет около 20 миллионов рублей.