Чебоксарский аэропорт откроется 1 июня с соблюдением всех условий безопасности

Сегодня, 18 мая, на еженедельном совещании министр транспорта и дородного хозяйства Чувашии Владимир Осипов доложил, что с 1 июня авиакомпания «Победа» готова возобновить рейсы по направлению Чебоксары — Москва и обратно. В первые 10 дней июня лоукостер планирует осуществлять по одному рейсу в два дня. Дальнейшее расписание будет зависеть от продажи билетов.

С середины июня «Победа» планирует начать авиаперелеты из Чебоксар в Санкт-Петербург, с конца июня — в Симферополь и в Сочи. Точные даты зависят от того, когда власти Крыма и Краснодарского края отменят у себя режим ограничений.

«С 1 июня 234 сотрудника аэропорта выходят на работу. Они сейчас находятся в вынужденных отпусках, но получают две трети заработанной платы. То есть акционеры их не бросили, они их поддерживают», — пояснил ситуацию министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Осипов.

Врио Главы Чувашии подчеркнул, что нужно заранее продумать меры эпидемиологической безопасности при регистрации на рейс и посадке в самолет.

«Важно, чтобы все необходимые меры безопасности при возобновлении работы аэропорта были организованы. Я прошу вас быть в постоянном контакте с сотрудниками Роспотребнадзора, все необходимые меры принять и самое главное — их согласовывать заранее, чтобы у нас не возникло внештатных ситуаций», — подчеркнул Олег Николаев.