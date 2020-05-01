В честь строителей Сурского рубежа

В следующем году исполняется 80 лет с начала строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. В День Победы врио Главы республики Олег Николаев подписал указ, согласно которому 2021 год объявлен в Чувашии Годом, посвященным трудовому подвигу строителей этих стратегически важных сооружений.

По словам руководителя региона — это лишь начало большого и серьезного пути. «Тема строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в Чувашии получит государственный статус, и память об этом будет увековечена», — заявил Олег Николаев во время видеоконференцсвязи с труженицей тыла, участницей строительства Сурского оборонительного рубежа Еленой Захаровой и главным редактором информагентства REGNUM, кандидатом исторических наук, действительным государственным советником РФ 1 класса Модестом Колеровым.

Олег Николаев поблагодарил свою землячку из Красночетайского района за трудовой подвиг, совершенный в годы войны. Когда началась Великая Отечественная, Елене Васильевне было 17 лет. Осенью 1941 года вместе со стариками и женщинами села ее направили рыть окопы и огневые точки вдоль Суры. По воспоминаниям труженицы, работали люди в тяжелых условиях, но строительство ни на минуту не прекращалось. Напомним, в возведении оборонительных рубежей участвовала почти треть трудоспособного населения республики.

Однако широкой общественности почти неизвестно о тыловом подвиге чувашского народа, сказал Модест Колеров. И обратился к врио Главы республики с просьбой помочь в рассекречивании документов о строителях Сурского рубежа. К слову, именно по инициативе главного редактора информагентства родился проект ИА REGNUM «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии». За вклад в увековечивание памяти о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей Олег Николаев наградил Модеста Колерова медалью «100-летие образования Чувашской автономной области».