Праздник в сердце у каждого…

Этот День Победы был ближе, чем когда-либо.

О том, как пройдет нынешний юбилейный День Победы, наверное, беспокоились все. Казалось, ну невозможно себе представить этот великий, всенародно любимый праздник, объединяющий народы и поколения, в условиях, когда все должны находиться по домам. А он, несмотря ни на что, состоялся. Конечно, праздник не гремел так, как в былые годы, не было массовых шествий, зрелищных парадов, скорее он был больше семейным, личным. Хотя во многих городах победный салют все же был. К слову, и в Чебоксарах люди в частном порядке запускали вечером фейерверки. Да и парад, пусть небольшой, в маленьком дворе, но состоялся…

Парад пришел к ветерану

Уже привычную в последнее время тишину во дворе дома 13 по улице Эльгера в Чебоксарах утром 9 Мая нарушили звуки музыкальных инструментов. Офицеры в парадной военной форме настраивали и «разогревали» кларнеты и горны. К окнам и балконам дома и окрестных пятиэтажек прильнули удивленные жильцы. Возле одного из окон третьего этажа уже стоял и главный герой всего действа с букетом гвоздик в руках — Иван Степанович Перевезенцев. Именно в его честь личный состав Росгвардии в юбилейный День Победы собрался дать парад…

Выступать для ветеранов, по признанию представителей коллектива, — большая честь. «Самое дорогое — видеть, как участники войны или труженики тыла улыбаются, слушая наши песни, а кто-то, может, и слезу смахнет, — признался молодой дирижер военного оркестра Управления Росгвардии по Чувашии лейтенант Антон Покорский. — Сейчас, увы, из-за ограничений нет возможности подойти к ним, пожать руку, сказать спасибо. Но как хорошо, что есть музыка, песни, с помощью которых мы можем отдать дань уважения ветеранам, показать, что мы действительно гордимся ими»…

— Убедительно просим вас соблюдать режим самоизоляции и не выходить из квартир. Оставайтесь дома! — прозвучал голос ведущего. — В ознаменование 75-й годовщины Великой Победы и в честь участника Великой Отечественной войны Перевезенцева Ивана Степановича к параду приступить!.. Шагом м-марш! Равнение — напра-во!…

По дворовой улочке дружно чеканил шаг немногочисленный, но бравый отряд омоновцев, участников боевых действий на Северном Кавказе, на груди почти у каждого из них — награды за заслуги. Знаменная группа несла флаги Российской Федерации и войск Росгвардии.

Иван Степанович со своего балкона тепло приветствовал участников парада, махал им из окошка. А в это время ведущий рассказывал историю ветерана. «Родился 8 октября 1925 года в деревне Алферьево Егорьевского района Московской области. Летом 1943 года был призван в ряды действующей армии. Воевал на Ленинградском фронте, был командиром минометного взвода. Освобождал Эстонию, острова Моонзундского архипелага Балтийского моря Даго и Эзель. Участвовал в Курляндском противостоянии. За проявленные успехи в бою Иван Степанович награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». После войны фронтовик Иван Перевезенцев служил в органах МВД, работал в телецентре Ульяновска, на заслуженный отдых ушел в звании капитана милиции»…

В честь фронтовика звучали песни «Казаки в Берлине», «Смуглянка», «По берлинской мостовой», «Потому что мы пилоты». Заставил всплакнуть многих жильцов вальс «На сопках Маньчжурии». Люди на балконах аплодировали и выкрикивали: «Браво! Молодцы! Спасибо, ребята!..» Ну а «День Победы» пели чуть ли не всем домом. Завершился персональный концерт «Прощанием славянки». После чего начальник Управления Росгвардии по Чувашии полковник полиции Алексей Ежеев передал ветерану памятные подарки. Теплые слова благодарности прозвучали от дочери фронтовика Валентины Кравчук.

«Нас предупредили за несколько дней. Папа, конечно, был очень взволнован, — рассказала она потом корреспонденту «СЧ». — Основательно подготовилась к «параду» и наша управляющая компания, покрасили все ограждения на придомовых участках, все вычистили и вымыли, за что им большое спасибо. Но самые огромные слова благодарности — представителям Росгвардии. Парад и концерт — это что-то необыкновенное! Мы стояли на балконе рядом с папой и видели, как он счастлив, ведь на это время он забыл обо всех своих болячках. Тут и слезы, и радость. Большое всем спасибо за праздник».

Отметим, это не первое персональное поздравление росгвардейцев ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, проходившим в послевоенное время службу в войсках правопорядка. Накануне Дня Победы военный оркестр звучал для жительниц Новочебоксарска — Зинаиды Артемьевны Андреевой, принимавшей во время войны участие в оборонительных работах в Ленинградской области, и Пелагеи Алексеевны Солдаткиной — в годы войны она тринадцатилетней девочкой трудилась в тракторной бригаде…

Горели свечи на окне

…Ну а в то время, как в чебоксарском дворе под окнами ветерана шел персональный парад, в Мемориальном комплексе «Победа» у Монумента Славы возлагались цветы. Венок из красных гвоздик, сплетенных в пятиконечную звезду, от врио Главы Чувашии был установлен у Вечного огня. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, от этой традиции он решил не отказываться и отдать дань памяти тем, кто отстоял свободу родной земли, ценой своей жизни одержал Победу над фашизмом.

Конечно, если б не сложная эпидемиологическая обстановка, вслед за руководителем региона к монументу потянулся бы бесконечный поток людей с цветами, как это было прежде, однако нынче на Аллее Героев было пустынно. И все же люди поодиночке, соблюдая дистанцию, шли к памятнику. Цветы возложили также главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров, депутаты Госдумы, парламентарии, глава Чебоксар Евгений Кадышев и глава администрации города Алексей Ладыков, члены регионального отделения Российского Союза ветеранов, ветераны боевых действий…

Пустовали в этот раз и главные улицы столицы республики, по которым в праздник обычно текла река портретов Бессмертного полка. В этот раз акция проходила в онлайн-режиме, притом не один день, ее участниками стали почти 3 млн человек по всей стране. Конечно, присоединились к акции в новом формате и жители Чувашии.

Немало было и тех, кто в День Победы выставлял фотографии своих героев в окнах домов. В некоторых многоэтажках акцию поддержали дружно, всем подъездом, а где-то – поначалу лишь в одном окне стоял портрет, но потом из окон домов напротив стали «выглядывать» и другие. Охотно присоединялись горожане к акции «Мирные окна» — стилизовали окна символами Победы, украшали их живыми цветами, бумажными голубями, звездами. На застекленных балконах появлялись надписи: «Спасибо деду за Победу!», «Мы помним!», «Победа-75». Ну а вечером 9 Мая все эти картины еще и подсвечивались огоньками гирлянд.

Вот и акцию «Фонарики Победы» с большим воодушевлением поддержали дошколята, школьники и педагоги, заранее договорившись в 10 часов вечера зажечь в окнах свечи или фонарики. «Завораживает! Круче любого салюта!», — отзывались горожане в соцсетях, публикуя фотографии своих окон со свечами. По подсчетам Управления образования Чебоксар, к завершающей акции в День Победы по всему городу присоединилось 27 тысяч человек. Участники акции уверены, что зажжение фонариков и свечей станет хорошей традицией праздника на многие-многие годы.

Впрочем, и другие мероприятия, считают в оргкомитете нынешнего Дня Победы, войдут в историю празднования 9 Мая и в дальнейшем найдут свое продолжение. Взять те же персональные поздравления ветеранам, концерты и мини-парады под окнами. Ведь участникам войны в силу возраста и здоровья все труднее принимать участие в массовых мероприятиях. А тут праздник, можно сказать, пришел к ним самим.

И что бы ни говорили скептики, несмотря на режим самоизоляции, нынешний День Победы получился как всегда теплым, душевным, во многом личным и дорогим сердцу каждого из нас. Он словно заглянул в душу, прозвучал в трогательных песнях военных лет и в минуту молчания рассеялся во множестве мерцающих огоньков зажженных фонарей и свечей…

Фото Максима Васильева. Этот День Победы пришлось отпраздновать в новых форматах. Получилось искренне и эмоционально.

Отдавая честь участнику Великой Отечественной войны Ивану Перевезенцеву, сотрудники спецподразделения Росгвардии чеканным шагом прошли под его окном.