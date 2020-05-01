Запер соседа — получи штраф

На днях предстал перед судом 69-летний пенсионер из Ядринского района. В январе он поссорился со своим знакомым и решил ему отомстить: дождался, когда тот спустится в погреб, запер его там и выпускать отказался. Хорошо, что у соседа был с собой мобильник, он позвонил дочери, и та прибежала ему на выручку. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры республики, с учетом признания вины и раскаяния, суд назначил пенсионеру штраф в 5 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Опубликовано: 12 мая 2020 г.
Читайте также:
Жительница Йошкар-Олы задержана после серии краж из чебоксарских магазинов
Организаторы подпольных казино в Чебоксарах предстанут перед судом
Чувашские полицейские выявили межрегиональную группу кибермошенников
Главный инспектор МВД России проведет в Чувашии прием граждан
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
"Берданку" и "Стечкина" обнаружили оперативники в "подпольном" арсенале охотника
Василий Дмитриев — фронтовик, учитель, человек
Полиция Новочебоксарска устанавливает владельцев похищенного имущества