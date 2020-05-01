После 9 мая

Пока шла война, казалось: вот настанет день Победы, и станет сразу легче. Да, перестали погибать на фронте бойцы, скорой демобилизации ждали и они, и их семьи. Но в тылу, городах и деревнях, жизнь вряд ли стала легче: земля требовала, чтобы ее вовремя вспахали и засеяли. День весенний кормит год, об этом колхозники знали с детства. Не было техники, не хватало лошадей, вновь пришлось запрягать быков. На этой неделе закончился последний фронтовой декадник, но посевная от этого не стала менее напряженной. Больше всего не хватало мужчин. И ждать первый эшелон с фронтовиками нужно было еще два месяца…

12 мая

Старший повар истребительно-противотанкового артдивизиона гвардии красноармеец Иоф Андрианович Иванов из деревни Ердово Мариинско-Посадского района «в бою за город Берлин 29 апреля сего года по 3 мая всегда своевременно обеспечивал личный состав горячей, доброкачественной пищей. Следуя с термосом на передовую, был обстрелян из одного дома. Выследив, откуда стреляют, огнем из автомата уничтожил немецкого снайпера». За это приказом по 5-му отдельному гвардейскому мотоциклетному полку 1-го Белорусского фронта наш земляк был награжден медалью «За отвагу».

Писарю технической части 5-го отдельного гвардейского мотоциклетного полка 1-го Белорусского фронта гвардии старшине Григорию Архиповичу Журавлеву из села Малые Кармалы Ибресинского района в конце апреля — начале мая 1945 года в ходе боев за овладение городом Берлин было не до оформления бумаг. Он бесперебойно обеспечивал боеприпасами подразделения полка для ведения успешного боя. «1 мая, выполняя приказ командования, лично доставил две автомашины мин минометной роте, ведущей заградительный огонь по контратакующему противнику». За это гвардии старшина Журавлев был удостоен медали «За отвагу».

13 мая

Ровно через месяц после совершения уничтожения пулеметной точки противника вместе с расчетом медаль «За отвагу» получил наводчик 1-й минометной роты 1-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии красноармеец Николай Григорьевич Устримов из села Новые Айбеси Алатырского района.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В течение 13 мая войска Ленинградского фронта продолжали прием капитулировавших соединений и частей Курляндской группы немецких войск. С 9 по 13 мая сдались в плен 181032 солдата и унтер-офицера, 8038 офицеров и 42 генерала. Войска 2-го Белорусского фронта в районе устья реки Вислы восточнее Данцига, на косе Путцигер-Нерунг северо-восточнее Гдыни и на острове Борнхольм заканчивали прием капитулировавших немецких войск. С 9 по 13 мая сдались в плен 74939 немецких солдат и офицеров, 12 генералов. В Чехословакии и Австрии войска 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украинских фронтов очищали занятые районы от разрозненных немецких отрядов из группы войск генерал-фельдмаршала Шернера и генерал-полковника Велера. Всего с 9 по 13 мая на всех фронтах взяты в плен более 1 миллиона 60 тысяч немецких солдат и офицеров, 91 генерал, считая и группу немецких солдат и офицеров, окончивших сдачу 11 мая войскам 3-го Белорусского фронта. «Красная Чувашия» публикует постановление бюро Чувашского обкома ВКП(б) «О мерах по улучшению работы тракторов на полевых работах». Свою задачу получила и наша газета: «Обязать редакторов газет «Чаваш Коммуни» и «Красная Чувашия», а также редакторов районных газет широко освещать опыт работы передовых трактористов, обратив при этом особое внимание на показ методов их работы, при помощи которых они добились высокой выработки тракторов».

14 мая

Медали «За боевые заслуги» удостоился наводчик противотанкового ружья взвода ПВО и ПТО 11-го отдельного минометного полка гвардии красноармеец Петр Александрович Александров из деревни Янгиреево Ядринского района. «При нападении воздушного противника он мужественно первый открыл из своего ПТР огонь по самолетам противника».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Количество пленных, сообщенное в оперативной сводке Советского информбюро за 13 мая, увеличилось за 14 мая по всем фронтам на 170 тысяч немецких солдат и офицеров и 10 генералов. Всего, таким образом, с 9 по 14 мая на всех фронтах взяты в плен более 1 миллиона 230 тысяч немецких солдат и офицеров, 101 генерал.

15 мая

Ковочный кузнец 6-го эскадрона 7-й гвардейской кавалерийской дивизии гвардии рядовой Герий Гордеевич Алексеев из деревни Малое Буяново Шемуршинского района стал кавалером медали «За отвагу».

Ездовой хозяйственного взвода 7-го гвардейского кавалерийского полка 2-й гвардейской кавалерийской дивизии гвардии красноармеец Давид Прокопович Проклов из села Троицкое Вурнарского района «в боях по форсированию р. Эльба 25.4.45 г. под сильным артиллерийским огнем противника сумел переправить бричку с продовольствием на западный берег реки, сохранив лошадей, чем обеспечил личный состав полка продовольствием во время сильных боев». За это 15 мая отмечен медалью «За боевые заслуги».

«8.05.45 г., находясь на опушке леса в районе выс. 415, взял в плен трех солдат, убил двух, оказавших сопротивление. Пленные были доставлены в штаб поддерживаемого соединения», — это строки из приказа по 25-му гвардейскому минометному полку от 15 мая 1945 года о награждении медалью «За отвагу» разведчика 3-го дивизиона гвардии рядового Андрея Даниловича Абрамова из села Засурье Ядринского района.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Прием пленных немецких солдат и офицеров на всех фронтах закончен. «Красная Чувашия» публикует информацию о ходе фронтового декадника по завершению сева ранних зерновых культур и однолетних трав. Новости о завершении сева пришли из Вурнарского, Цивильского, Красноармейского и Калининского районов.

16 мая

Вторую медаль «За отвагу» получил боец минометной батареи 16-го гвардейского кавалерийского полка гвардии рядовой Михаил Тихонович Петров из Яльчикского района. В бою за город Бромберг он с группой бойцов отбил контратаку противника.

Такую же медаль получил сабельник 4-го эскадрона 8-го гвардейского кавалерийского полка 2-й гвардейской кавалерийской дивизии 1-го Украинского фронта гвардии красноармеец Дмитрий Федорович Федоров из деревни Сирмапоси Красноармейского района. В бою 29 апреля, отражая атаку превосходящего по силе противника, он из своего личного оружия уничтожил пять немецких солдат и двух взял в плен.

«Красная Чувашия» накануне 25-летия республики в своей передовице рассказывает об успехах Чувашии: «Республика гордится тем, что вместе со всеми народами СССР богатырски дрались с врагом сыны и дочери чувашского народа. Тысячи из них пали смертью храбрых во имя жизни и счастья своих детей и родных, во имя славы великого Советского Союза. Павшие — бессмертны. О них, спасших цивилизацию и прогресс, помнит и не забудет мир, о них наш народ складывает песни, которые будут передаваться внукам и правнукам из поколения в поколение. Мы гордимся тем, что орденоносная Чувашия вскормила и воспитала более 35 Героев Советского Союза, свыше 20 тысяч отважных героев, награжденных орденами и медалями СССР. Республика гордится и тем, что в тяжелые годы войны наши трудящиеся честно служили Родине, трудились самоотверженно, в поте лица добывали то, что нужно для Победы».

17 мая

«В уличных боях города Берлина 30 апреля, находясь в боевых порядках роты, огнем из автомата уничтожил четырех гитлеровцев и двоих взял в плен» мотоциклист мотоциклетного батальона 5-го отдельного мотоциклетного полка 1-го Белорусского фронта гвардии сержант Александр Георгиевич Волков, призванный Алатырским РВК. За что и удостоился медали «За отвагу».

18 мая

Номер боевой установки 1-й батареи 1-го отдельного гвардейского минометного полка 1-го гвардейского кавалерийского корпуса гвардии рядовой Харитон Филиппович Филиппов из Цивильского района награжден медалью «За отвагу» за то, что «в боях за Родину 3 мая 1945 года в районе Эльстерверде при нападении группы фольксштурмовцев на склад боеприпасов полка, действуя смело и решительно, отбил нападение противника, захватил двух пленных и доставил их в штаб полка, чем предотвратил захват склада боеприпасов полка противником».

«Красная Чувашия» на первой странице публикует постановление бюро Чувашского обкома ВКП(б) «О мерах по улучшению использования живого тягла на полевых работах». «Запретить в совхозах и колхозах работу на живом тягле скопом, так как это ведет к обезличке труда и снижению качества сельскохозяйственных работ, — говорится, в частности, в этом документе. — Установить такой порядок, чтобы во всех колхозах трудодни конюхам начислялись только в зависимости от состояния ухода и упитанности каждой лошади и рабочего вола, закрепленных за конюхом». Печатает газета и заметку «Алатырский район — родина пяти Героев Советского Союза». Ее автор напоминает, что «Красная Чувашия» уже сообщала о четырех уроженцах Алатырского района, получивших это высокое звание. А недавно стало известно о присвоении звания Героя Советского Союза пятому уроженцу Алатырского района — майору Владимиру Соловьеву. Его детство проходило в Алатыре. Многие его сверстники, проживающие в городе, хорошо помнят Владимира Соловьева по совместной работе в спортивном клубе и пионерской организации. В последующие годы он работал на одном из крупных заводов города Горького, откуда и был призван в ряды Красной Армии».

Фото waralbum.ru. Май 1945 года. Красноармейцы на мосту через Влтаву в освобожденной Праге. Автор снимка Георгий Хомзор.