В Чебоксарах под окнами ветерана состоялся парад

В День Победы для участника Великой Отечественной войны состоялся персональный парад

Утром 9 мая уже привычную в последнее время тишину во дворе дома 13 по улице Эльгера в Чебоксарах нарушили звуки музыкальных инструментов. Офицеры в парадной военной форме настраивали и «разогревали» кларнеты и горны. К окнам и балконам дома и окрестных пятиэтажек прильнули удивленные жильцы. Возле одного из окон третьего этажа уже стоял и главный герой всего действа с букетом гвоздик в руках — Иван Степанович Перевезенцев. Именно в его честь личный состав Росгвардии в юбилейный День Победы собрался дать парад…

«Сердце нашего оркестра — большой барабан. Слышите, как бьется… — словно до товарищеского плеча дотронулся до главного оркестрового инструмента молодой дирижер военного оркестра Управления Росгвардии по Чувашии Антон Покорский, знакомя корреспондента «СЧ» со своим коллективом и музыкальными инструментами. — Мелодию играют трубы, саксофоны, далее вступают тромбон и кларнет». Музыканты вместе со своими инструментами, по словам дирижера, — как одно целое, можно даже сказать, боевые товарищи, должны работать слаженно, чтобы выполнить основную задачу.

Выступать для ветеранов по признанию представителей коллектива — большая честь. «Самое дорогое — видеть, как участники войны или труженики тыла улыбаются, слушая наши песни, а кто-то, может, и слезу смахнет, — признался лейтенант Покорский. — Сейчас, увы, из-за ограничений нет возможности подойти к ним, пожать руку, сказать «спасибо». Но как хорошо, что есть музыка, песни, с помощью которых мы можем отдать дань уважения ветеранам, показать, что мы действительно гордимся ими»…

— Убедительно просим вас соблюдать режим самоизоляции и не выходить из квартиры. Оставайтесь дома! — прозвучал голос ведущего. — В ознаменование 75-й годовщины Великой Победы и в честь участника Великой Отечественной войны Перевезенцева Ивана Степановича — к параду приступить!.. Шагом м-марш! Равнение — на пра-во!…

По дворовой улочке дружно чеканил шаг немногочисленный, но бравый отряд омоновцев, участников боевых действий на Северном Кавказе, на груди почти у каждого из них — награды за заслуги. Знаменная группа несла флаги Российской Федерации и войск Росгвардии.

Иван Степанович со своего балкона тепло приветствовал участников парада, махал им из окошка. А в это время ведущий рассказывал историю ветерана. «Родился 8 октября 1925 года в деревне Алферьево Егорьевского района Московской области. После окончания восьмилетки работал в колхозе. Летом 1943 года был призван в ряды действующей армии. Воевал на Ленинградском фронте, был командиром минометного взвода. Освобождал Эстонию, острова Моонзундского архипелага Балтийского моря Даго и Эзель. Участвовал в Курляндском противостоянии. Был ранен в бою, лечился в Таллинском госпитале. За проявленные успехи в бою Иван Степанович награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». После войны фронтовик Иван Перевезенцев служил в органах МВД, работал в телецентре Ульяновска, на заслуженный отдых ушел в звании капитана милиции»…

В честь фронтовика звучали песни «Казаки в Берлине», «Смуглянка», «По берлинской мостовой», «Потому что мы пилоты». Заставил всплакнуть многих жильцов вальс «На сопках Маньчжурии». Люди на балконах аплодировали и выкрикивали: «Браво! Молодцы! Спасибо, ребята!..». Ну а «День Победы» пели чуть ли не всем домом. Завершился персональный концерт «Прощанием славянки».

Начальник Управления Росгвардии по Чувашии полковник полиции Алексей Ежеев передал ветерану памятные подарки, а также компакт-диски с поздравлениями от имени директора Федеральной службы войск национальной гвардии России генерала армии Виктора Золотова и командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-полковника Александра Порядина.

Теплые слова благодарности прозвучали от дочери ветерана Валентины Кравчук. «Нас предупредили за несколько дней. Папа, конечно, был очень взволнован, — рассказала она потом корреспонденту «СЧ». — Основательно подготовилась к «параду» и наша управляющая компания, покрасили все ограждения на придомовых участках, все вычистили и вымыли, за что им большое спасибо. Но самые огромные слова благодарности — представителям Росгвардии. Парад и концерт — это что-то необыкновенное! Мы стояли на балконе рядом с папой и видели, как он счастлив, ведь на это время он забыл обо всех своих болячках. Тут и слезы, и радость. Большое всем спасибо за праздник».

Отметим, это не первое персональное поздравление росгвардейцев ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, проходившим в послевоенное время службу в войсках правопорядка. Накануне Дня Победы военный оркестр звучал для жительниц Новочебоксарска — Зинаиды Артемьевны Андреевой, принимавшей во время войны участие в оборонительных работах в Ленинградской области, и Пелагеи Алексеевны Солдаткиной — в годы войны она тринадцатилетней девочкой трудилась в тракторной бригаде.

Фоторепортаж Максима Васильева