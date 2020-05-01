Каждому ветерану — выплаты и подарки

Несмотря на режим самоизоляции, в комплексном центре социального обслуживания населения города Чебоксары кипит работа. Специалисты организации продолжают проводить занятия с подопечными бабушками-мастерицами (пусть и по видеосвязи), проводят по телефону консультации, а в интернете – акции, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.

…Накануне 9 Мая в одном из кабинетов фасуют подарки — это готовятся сюрпризы ветеранам. В каждый большой пакет укладываются теплый плед, коробка конфет и книга об истории Чувашии в годы войны, выпущенная в Чувашском книжном издательстве.

Вместе с подарками участникам войны будут вручать именные открытки с поздравлением врио Главы Чувашии Олега Николаева и уведомления о выплате денег — решением руководителя республики инвалидам и участникам войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей произведены выплаты в размере 25 тысяч рублей.

«Память о героях Великой Отечественной войны мы будем передавать из поколения в поколение», — пообещала министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова, рассказав, что в преддверии великого всенародного праздника памятные наборы из рук соцработников получит 491 ветеран республики. Особо было отмечено, что вручение подарков пройдет с соблюдением всех мер безопасности.