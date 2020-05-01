Ветеранам вручат медали и тонометры

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе депутата Госдумы России Леонида Черкесова всем ветеранам войны, проживающим в его избирательном округе, вручат тонометры. Сделано это будет в рамках проекта «Сердце ветерана».

— Над проектом начали работать сразу же после Нового года. Обучили волонтеров, студентов-медиков 5-6 курсов ЧГУ имени И.Н. Ульянова, закупили современные и надежные тонометры, разработали график приема лекарств для удобства пожилых и тех, кто за ними ухаживает, — рассказывает Леонид Черкесов. — Но из-за коронавируса пришлось отложить официальный старт данного проекта.

«На долю участников войны выпали самые суровые испытания, но они выстояли и победили. На нас, наследниках великой Победы, лежит ответственность за заботу о ветеранах», — отмечает депутат. Кстати, его дед, Иван Семенович Черкесов, тоже воевал с первых дней войны. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина». А за участие в Берлинской операции в мае 1945 года был представлен к ордену Красной Звезды.

Более 400 подарочных наборов с тонометрами помощники депутата и волонтеры совместно с сотрудниками соцобслуживания населения доставят каждому ветерану на дом. Накануне 9 Мая Леонид Черкесов приехал поздравить ветерана Юрия Дмитриевича Петрова, вручил ему юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» и подарок. Ветеран, участвовавший в боях за Белоруссию, Латвию и Кенигсберг, награжденный многими орденами и медалями, тепло поблагодарил за внимание и за оказанную помощь.

Михаил Мишин