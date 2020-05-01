Мошенники зачастую предлагают жертвам решить их проблемы «по блату»

На поверку оказывается, что никакого блата у обманщиков нет, но наши люди привыкли верить на слово…

Мастер по маникюру была дважды обманута своей постоянной клиенткой, которую считала очень важной особой, так как молодая женщина часто вела при ней деловые переговоры, умело пуская пыль в глаза. Узнав, что маникюрше нужны водительские права, клиентка намекнула про блат в нужных структурах и получила на оформление документов около 7 000 рублей.

Во время другого визита знакомой работница сферы услуг сообщила о желании съездить всей семьей на отдых за границу. У деловой леди, конечно же, тут же нашлись знакомые и в туристическом агентстве, и в службе по оформлению загранпаспортов. В этом случае легковерность обошлась потерпевшей в еще более ощутимую сумму – более 70 000 рублей.

Водительские права, путевки и паспорта вот-вот должны были волшебным образом появиться у бьюти-специалиста, но так и не появились. Клиентку она после своих многочисленных телефонных звонков тоже потеряла. Обратившись в полицию, жительница Чебоксар выяснила, что ее клиентка «со связями» — ранее судимая за кражи и мошенничество рецидивистка. Как сообщила начальник следственного отдела ОП№3 столичного УМВД подполковник юстиции Ольга Афанасьева, обвиняемая вернула пострадавшей всего шесть тысяч рублей из похищенной суммы. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Такой же суммы лишилась и другая горожанка, решившая заказать пластиковые окна через представительницу родительского комитета в классе своего ребенка. Та заверила, что работает в фирме по изготовлению подобных стеклопакетов и поспособствует быстрому и качественному исполнению заказа. Не тут-то было. Деньги были заплачены, а новых окон в квартире так и не появилось. Активная родительница, кстати, тоже оказалась матерой уголовницей, которую теперь ожидает очередной суд…