Чебоксарцы выбрали мелодии для светомузыкального фонтана на Красной площади

Лидером голосования на портале «Открытый город» оказалась мелодия «Весна» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди в современной обработке. За нее отдали голоса более тысячи пользователей портала.

На втором месте — «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, на третьем — «Весна» Вивальди в классическом звучании.

В качестве своего варианта жители столицы попросили добавить композицию Александра Серова «Я люблю тебя до слез», а также чувашские мелодии и гимн Чувашии. А некоторые пожелали включить в репертуар фонтана современную музыку. В городской администрации пообещали рассмотреть эти варианты.

Увидеть и услышать фонтан чебоксарцы смогут в конце июня.