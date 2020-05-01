Дома освободят от «разливаек», а к нарушителям самоизоляции примут строгие меры

«Эта неделя короткая и завершается знаменательной датой, которую мы все так ждали, но будем отмечать совершенно в иных форматах. Проведена большая организационная работа, чтобы достойно встретить День Победы. Но самое главное сейчас оказать знаки внимания и почести тем людям, которые этого заслуживают», — этими словами начал вчера традиционное еженедельное совещание в режиме ведиоконференцсвязи врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Однако и от животрепещущей темы коронавируса никуда не деться. Ситуация в республике, к сожалению, остается напряженной, количество выявляемых больных COVID-19 достаточно большое, но цифры стабильны. С другой стороны, растет число выздоравливающих, что является позитивным сигналом, отметил Олег Николаев. Большое количество выявляемых не говорит о том, что все они больны, кто-то переносит вирус бессимптомно, кто-то в легкой форме. Наша система здравоохранения справляется с этой ситуацией. Но не стоит забывать сейчас и о качественной медпомощи гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями.

ПОРУЧЕНИЕ . Жестко реагировать на факты нарушения самоизоляции. Организовать системную и слаженную работу Мининформполитики, МВД Чувашии, Роспотребнадзора, и в случае необходимости подключать прокуратуру республики.

Задача не новая, но в новой степени важности, отметил Олег Николаев. Увы, сегодня люди, которые обязаны самоизолироваться и имеют на то соответствующее предписание Роспотребнадзора, часто нарушают режим. Очевидно, что нарушение самоизоляции может привести к развитию ситуации в негативном ключе, подчеркнул врио Главы, попросив реагировать на подобные факты по всей строгости закона.

ПОРУЧЕНИЕ . Минэкономразвития Чувашии в кратчайшие сроки разработать необходимые нормативные акты в связи со вступлением с 5 мая в силу закона, запрещающего продажу спиртных напитков в помещениях, расположенных в жилых многоквартирных домах.

Поясним, закон касается тех заведений, чья площадь не превышает 20 кв. м. При этом региональным властям дается право устанавливать дополнительные ограничения в этой сфере, в том числе и полностью запретить продажу спиртного в точках, расположенных в жилых домах.

Тема «наливаек» и «разливаек», как их называют в народе, давно широко обсуждается и в нашей республике. Много обращений поступает от жильцов многоэтажек. Люди жалуются, что продажа алкоголя в заведениях на первых этажах так или иначе привлекает выпивох и тем самым приводит к нарушению спокойствия и порядка. «Необходимо принять соответствующие решения на региональном уровне, чтобы избавить народ от этой многолетней проблемы», — отметил Олег Николаев.

ПОРУЧЕНИЕ . Министерству строительства региона совместно с администрацией города Чебоксары в рамках газификации Заволжья четко выполнять план синхронизации инвестиционного процесса, согласованного с руководством Газпрома.

Поручения были даны в связи с недавней поездкой врио Главы Чувашии в Заволжье, подробнее о ней читайте в материале обозревателя «СЧ» Вячеслава Иванова. Олег Николаев еще раз обратил внимание, что важно качественно и в срок выполнить все мероприятия, заложенные в этот план.

Напомним, к концу следующего года жители Заволжья, а также предприятия, расположенные на этой территории, должны будут, наконец, почувствовать на себе все блага от долгожданной газификации.

Дополнительно нужно принять решения по развитию инфраструктуры Заволжья, имеющего уникальную природу, свежий воздух, например, чтобы там могли тренироваться наши спортсмены.

Обсуждались на планерке и другие вопросы согласно повестке дня.

Хорошему старту помешали дожди

Заместитель председателя Кабинета министров Чувашии — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов доложил о ходе сезона полевых работ. Он напомнил, что, по прогнозам, в 2020 году общая посевная площадь в регионе составит 548 тыс. га. На 6 мая уже подкормлено более 75% площади озимых зерновых культур. В Вурнарском, Красноармейском, Красночетайском районах подкормлена вся площадь осеннего сева. Обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых культур для ярового сева составляет 105% от потребности, причем качество семян одно из самых лучших в Приволжском федеральном округе.

Несмотря на то что к работам нынче приступили 31 марта, а это самый ранний выход на поля за последние 10 лет, все же темпы пришлось поубавить из-за обильных апрельских дождей. Аграрии надеются на более устойчивую погоду в мае.

Тепло уже не в радость

Об итогах отопительного сезона 2019-2020 года рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев. В ходе доклада руководителю ведомства был задан вопрос о том, когда же, наконец, в домах отключат тепло. На улице установилась по–летнему теплая погода, а батареи топят, как зимой.

По словам министра, отопительный сезон завершается, как правило, при условии, что в течение пяти дней среднесуточная температура на улице будет составлять 8 градусов и выше. Однако поскольку сейчас гораздо теплее, и людям, вынужденным находиться дома, не очень-то комфортно пребывать в такой духоте, муниципалитетам рекомендовано отключить отопление уже в ближайшие дни.

Четкая программа действий

Руководитель Государственной службы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова познакомила участников совещания со стратегией развития контрактной системы и тарифного регулирования Чувашии до 2024 года. Задача у нее стояла непростая — за 10 минут рассказать и о деятельности, и о планах. Одна из главных задач ведомства — повышение надежности и энергетической эффективности объектов ЖКХ за счет тарифных и нетарифных источников.

Нарушив все временные рамки, подробно рассказал о стратегии развития дорожно-транспортной отрасли министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов. Однако поднятые темы, в частности, о состоянии дорог в республике и обеспечении пассажиров транспортом, самые животрепещущие.

По данным Минтранса, около 70% автодорог региональной и местной сети находятся в ненормативном состоянии. Более 1000 сел и деревень региона не имеют автомобильных дорог с твердым покрытием в черте населенного пункта. Решить эти острые вопросы планируется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федерального проекта «Мосты и путепроводы», федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Не менее важная задача — обеспечить бесперебойную перевозку пассажиров всеми видами транспорта. В 2020 году, как ожидается, из федерального бюджета будут выделены финансовые средства на обновление троллейбусного парка, благодаря чему планируется приобрести 68 троллейбусов.

Олег Николаев поблагодарил докладчиков за важные темы, поднятые в докладах, и отметил, что такие «презентации» очень полезны: становится понятнее, какие направления необходимо развивать и где нужно усиливать позиции. «Самое главное — мы получаем в итоге четкую программу действий», — сказал он.

Теперь и на чувашском языке!

А завершилась планерка на торжественной и позитивной ноте. В преддверии одного из самых главных праздников страны Олег Николаев дал старт песенному марафону «Наш День Победы» в Чувашии. Члены правительства и главы администраций городов и районов, находящиеся на видеосвязи с руководителем региона, первыми смогли посмотреть клип, подготовленный музыкальными коллективами республики, в котором всеми любимая песня «День Победы» была исполнена на чувашском языке.