Олег Николаев поставил жесткие сроки по газификации Заволжья

6 мая врио Главы Чувашии Олег Николаев в ходе еженедельного совещания поручил Минстрою Чувашии совместно с администрацией города Чебоксары четко придерживаться плана синхронизации работ в Заволжье, подписанного с руководством Газпрома.

«Нам очень важно выдержать все мероприятия, которые заложены в этом плане. Чтобы в установленные сроки, а это, напоминаю, конец следующего года, жители Заволжья и предприятия, которые там находятся, смогли получить соответствующие блага, связанные с проведением газа на эту территорию», – сказал руководитель региона.

Напомним, 5 мая врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил заволжскую территорию г. Чебоксары, чтобы проверить ход строительства газопровода.

Общая протяженность магистрали по территории Чувашии составит более 31 километра. Планируется газифицировать 2472 домовладения, пять котельных.

Газификация Заволжья выполняется в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации. Средства на реализацию проекта предусмотрены инвестиционной программой ПАО «Газпром», а также в республиканском и местном бюджетах.

Благодаря газопроводу территория Заволжья получит новый импульс развития. Там появятся благоприятные инвестиционные условия для бизнеса, расширения санаторно-туристической базы и улучшения комфортности проживания.