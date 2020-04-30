Чувашия присоединилась к акции «Наш День Победы»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня к акции «Наш День Победы», инициированной аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО, присоединилась Чувашская Республика.

Специально для этой акции легендарную песню на чувашский язык перевел заслуженный работник культуры Чувашской Республики, народный поэт Чувашии Юрий Семендер. Съемки проводились в Мемориальном комплексе «Победа», Музее воинской славы и Республиканском центре народного творчества «ДК Тракторостроителей». Запись видеоролика проходила в феврале – начале марта 2020 года, до введения режима самоизоляции в России в связи с коронавирусной инфекцией. И сегодня, в условиях ограничительных мер, такое исполнение одной из любимых песен на языках народов ПФО становится особенно пронзительным.

Песни творческих коллективов республик и областей с 25 апреля транслируются на местных и федеральных телеканалах и радиостанциях, их можно найти и в социальных сетях по хэштегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды. А 9 мая, в День Победы, песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне.

Подробнее на сайте Минкультуры Чувашии

Опубликовано: 6 мая 2020 г.


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