Предписания Роспотребнадзора не соблюдает каждый третий

Сегодня в режиме видеоконференции состоялось заседание рабочей группы при оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в республике под председательством вице-премьера правительства Чувашии Аллы Салаевой.

Первым вопросом обсуждали проблему нежелания соблюдать карантин людей, у которых на руках предписание Роспотребнадзора соблюдать карантин. Это те, кто приехал из других регионов, кто контактировал с больными Ковидом-19, либо болеющие в легкой форме. Как выяснилось, каждый третий обладатель предписания, а точнее 47 человек, не считает нужным соблюдать его. Опасность такого поведения в том, что человек, не ощущая себя больным, тем не менее может быть опасен для окружающих. Люди с хроническими заболеваниями, пожилые, оказавшись рядом с ними, могут заразиться и заболеть. Главам администраций муниципальных образований дано поручение усилить контроль за соблюдением режима теми, кто обязан его соблюдать. Сумма штрафа за несоблюдение предписания может составить от 15 до 40 тысяч рублей.

Представители МВД жалуются, что с наступлением хорошей погоды набережная Волги просто забита людьми. Плотность горожан настолько высока, что говорить о соблюдении дистанции в полтора метра не приходится. Кафе, которые работают на вынос, не нарушают режима, но покупатели усаживаются с едой неподалеку от них большими компаниями и не реагируют на напоминания о соблюдении дистанции.

Дачный сезон спасает часть горожан от инфекции на загородных участках, однако и здесь выявились проблемы. Вместе с автобусами и маршрутками, имеющими разрешение на поездки в виде куар-кода, появились «самозванцы», которые никаких разрешений на выход на линию не имеют. Прежде чем сесть в маршрутку, пассажирам рекомендуется проверить, имеется ли на лобовом стекле необходимый для работы куар-код. Такие маршрутки обычно переполнены, вместо положенных 50% пассажиров народу в них набивается намного больше…

Потому на заседании рабочей группы при Оперативном штабе было рекомендовано направлять мобильные группы на остановки общественного транспорта, чтобы не допустить выхода на маршруты автотранспорта без соответствующего разрешения.