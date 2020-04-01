Жителям Чувашии разрешили ехать на дачу, но с документами и в масках

Соответствующий указ подписал 30 апреля врио Главы Чувашии Олег Николаев. Документом предусматривается возможность поездки к жилым и садовым домам, к земельным участкам, предоставленным для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства в период режима повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом.

При этом гражданам рекомендуется иметь с собой документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости.

С 1 мая на дачу можно будет уехать на межмуниципальных автобусах. Заполняемость — не более половины салона. Все пассажиры, а также водители должны быть в масках. Перевозчик обязан своевременно дезинфицировать автобус.

По возможности рекомендуется использовать для поездки на дачу личные автомобили, в которых также необходимо находиться в масках.

Контролировать соблюдение правил перевозчиками и пассажирами в майские праздники будут сотрудники полиции и более 200 мобильных бригад.

Разрешение распространяется только на нерабочие дни до 11 мая включительно.

Гражданам с симптомами ОРВИ по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции.