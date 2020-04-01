Торговые центры просят льготы

Совет Федерации создал рабочую группу для подготовки изменений в законодательство в связи с воздействием на экономику эпидемии COVID-19. Руководитель рабочей группы Николай Федоров рассказал газете «Коммерсант», что к нему уже обратились гендиректора торговых центров Чувашии, которые были вынуждены после объявления карантина приостановить работу и теперь фактически находятся в предбанкротном состоянии.

По словам руководителя рабочей группы, представители торговых центров просят обнулить ставку налогов на землю и недвижимое имущество в 2020 году, а также предоставить отсрочку по уплате НДС и налога на прибыль. Предприниматели считают, что реализуемые сейчас федеральные и региональные меры «крайне недостаточны» и не помогут им выйти из кризиса. Сенатор направил запрос в профильный комитет, который должен будет представить на обсуждение рабочей группы свои предложения. «Мы понимаем, что это довольно критичная ситуация для Чебоксар, — отметил Николай Федоров. — Есть понимание, что с аналогичной ситуацией столкнулись предприниматели и в других субъектах. Мы должны им помочь».