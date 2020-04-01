46 лет назад на «Химпроме» в результате пожара произошел выброс боевых отравляющих веществ

Ежегодно 28 апреля в России отмечают День химической безопасности или День борьбы за права человека от химической опасности. Как пишет «Парламентская газета», учрежден он в память о событиях 1974 года на заводе «Химпром» в Новочебоксарске.

28 апреля на предприятии загорелся недостроенный цех готовой продукции. Пожар привел к разгерметизации авиабомб, снаряженных фосфорорганическим отравляющим веществом второго поколения V-газом. В воздух попало от 5 до 60 тонн отравляющих веществ. Информация о происшествии и его последствиях, как и о многих подобных авариях на химпроизводствах в нашей стране того времени (в Новомосковске, Чапаевске, Сталинграде, Дзержинске) была скрыта от населения, она стала доступна только в 1990-х годах по инициативе экологов и природоохранных организаций. А впервые День борьбы за права человека от химической опасности был проведен в 1997 году — по инициативе российской общественной экологической организации «Союз «За химическую безопасность».